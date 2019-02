Vídeo: La reacción de Karol G tras recibir regalo de cumpleaños de parte de Anuel AA

MEDELLÍN, COLOMBIA.- La cantante Karol G cumplió 28 años en el Día de San Valentín y la artista lo celebró a lo grande junto a su novio Anuel AA, familiares y amigos más cercanos.



La intérprete de Secreto había publicado cómo la sorprendió el famoso cantante de Trap en su apartamento, pero luego compartió imágenes del carro que le dio su amado.



En el vídeo se aprecia el momento que Anuel le cubre los ojos, mientras la saca de la casa y luego la deja ver su regalo.



Los gritos de histeria y emoción no se hicieron esperar por parte de la colombiana, quien no podía creer que recibía tan lujoso obsequio.



Luego, G invitó a sus amigos a "dar una vuelta" en su nuevo Mercedes, mientras no paraba de reír de la felicidad.