Fabián Coito: Estoy con mucha ilusión de encarar el desafío con la Selección de Honduras

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Ya oficializado su nombramiento en la Bicolor, Fabián Coito habló por primera vez como entrenador de Honduras.





“Dirigir una selección nacional es tentador para cualquier entrenador, es una selección competitiva, una selección de un país que yo conozco”, comenzó diciendo en Fútbol a Fondo de Televicentro.



El técnico uruguayo explicó que con 12 años trabajando en selecciones uruguayas, “he ido creciendo y tenía muchos deseos de tener un desafío de este tipo de retos; estoy con mucha ilusión, con mucha esperanza y con muchas ganas de encarar el desafío”.



A pesar de que, salvo un par de interinatos en la mayor, solo ha dirigido en selecciones menores, Fabián reconoce que “es diferente dirigir selecciones adultos”, pero se siente preparado porque en Uruguay tenía jugadores sub 20 y sub 23 que ya son profesionales.



“Es distinto, las presiones y demanda de un futbolista profesional. Pero la formación de equipos, el juego y los resultados son cosas comunes a cualquier equipo; me siento preparado”.





Coito contó que se reunió con óscar W. Tabárez antes de llegar a Honduras. “Hubo otras oportunidades. La decisión tenía que ser por un crecimiento a nivel personal como este”. Dijo que su asistente Miguel Falero ha estado al tanto de Honduras y que él vio los amistosos ante Panamá y Chile.





“El fútbol es resultados, yo creo que todo entrenador debe reflejar la idiosincrasia del país. Hay que ayudar al crecimiento del futbolista y respetar el estilo hondureño y el biotipo del jugador catracho”.



Agregó que su estilo también va encaminado a “respetar el gusto del hincha, que se sienta identificado con su selección”. Coito dijo que llegará la otra semana al país y adelantó que también estará al mando de la Sub 23.