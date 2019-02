“Mel” Zelaya trabaja por la candidatura presidencial en Libre

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nueve corrientes del partido Libertad y Refundación (Libre) tienen sus aspirantes presidenciales, pero estarán condicionados a la decisión que tome el coordinador general de este instituto político, Manuel Zelaya.

“En Libre habemos nueve corrientes y todos aspiramos, lo que pasa es que nadie ha definido”, expresó el representante de una de las corrientes.

El expresidente solo está esperando el resultado de un eventual plebiscito sobre el tema de la reelección para lanzarse de nuevo en busca del solio presidencial y recibir el apoyo unánime de quienes por ahora pretenden participar en las primarias.

“En el momento preciso que se legalice la reelección seguro que en Libre el candidato sería Manuel Zelaya Rosales, en eso no tenemos ninguna duda”, afirmó el diputado Juan Barahona. Según las fuentes consultadas por EL HERALDO, este año Libre se dedicará a organizarse mejor. Barahona dejó claro que si no hay plebiscito, el coordinador general no se lanzará al ruedo político.

Por su parte, Carlos Eduardo Reina dejó entrever que él aspira a la presidencia de la República por la corriente 28 de Junio, pero es un amigo incondicional de Zelaya desde hace diez años.



Dijo que le preocupa que el partido en este momento esté pensando más en una candidatura presidencial cuando el verdadero objetivo debe ser la asamblea nacional constituyente. “Yo tengo un temor, no dejemos la lucha por la constituyente por dedicarnos a la vanidad de una candidatura”, sugirió.

En el caso de que Zelaya no oficializara su candidatura presidencial seguramente reaparecerá Xiomara Castro, dijo otro dirigente de Libre. Las corrientes de Libre y sus coordinadores son FRP (Juan Barahona), 28 de Junio (Carlos Zelaya), Somos Más (Dagoberto Suazo), POR (Mauricio Ramos), 5 de Julio (Nelson Ávila), Avancemos (Jari Dixon), Pueblo Libre (Benedicto Santos), RNP (Rasel Tomé) y Fe (Hugo Suazo).