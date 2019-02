﻿Heridos y mercancía dañada deja pleito entre vendedores y policías en la capital

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En pleno Día del Amor y la Amistad, los vendedores ambulantes y policías municipales protagonizaron un nuevo enfrentamiento en el centro histórico de la capital de Honduras.



El detonante para que se diera el pleito fue un intento de desalojo de una vendedora de flores artificiales, que se ubicaba en las cercanías de la Catedral San Miguel Arcángel.



La concurrida avenida Miguel Cervantes, entre las calles Matute y Adolfo Zúñiga, se convirtió en un campo de batalla donde más de 100 vendedores lanzaban piedras y cualquier objeto a los policías municipales, quienes respondían con bombas lacrimógenas y hasta piedras.



Gladis Amador, una buhonera, expresó que en estas fechas aprovechan para hacer buenas ventas, ya que es un día de alto consumo.



“Hubo destrucción de ventas, hay unos vendedores que no se pueden controlar, hay varias personas heridas, nosotros trabajamos con dinero prestado; ahora que ya no vendimos no tenemos cómo pagar”, lamentó Amador.



Los vendedores exigían a mediodía la libre comercialización de sus productos, pese a conocer el permiso temporal que la Alcaldía les ha otorgado de activarse de 4:00 de la tarde a 7:30 de la noche.



En el lugar se estima que hay unos 600 vendedores, según las autoridades edilicias, pero solo 190 están censados.



Resguardo

En el centro de Tegucigalpa permanecen 70 elementos municipales y solo la mitad usa equipo antimotines.



“Nosotros permanecemos en la zona de 6:00 de la mañana a las 4:30 de la tarde, dando seguridad ciudadana, orden público y cumpliendo la ordenanza municipal”, expresó José Esperanza, oficial de Comunicaciones de la Policía Municipal.



El funcionario informó que se reforzará la seguridad con el fin de que los vendedores no sigan realizando tomas.



“El enfrentamiento también fue producto del libramiento de órdenes de captura contra aquellos vendedores que han agredido a policías municipales”, reveló Esperanza.



El jueves mismo fue capturado Gustavo Adolfo Rivera Hernández, por suponerlo responsable de los delitos de lesiones graves y atentando contra un policía municipal.



Las autoridades edilicias aseguran que van a revisar el horario especial que mantienen en vigencia desde la temporada navideña.