La médico y activista antinuclear Alexandra Arce von Herold presentó ante la Fiscalía de Género del Ministerio Público una denuncia por violación sexual contra Arias.Arce von Herold aseguró que el ataque se produjo el 1 de diciembre de 2014, cuando visitó a Arias como parte del trabajo de promoción del Tratado de Comercio de Armas, para discutir sobre una ponencia que se daría en Viena, Suiza.En su relato al Semanario Universidad, Arce afirmó que Arias 'me siguió tocando, me metió los dedos en la vagina y me tocó toda y me besó. Y después dijo que me esperara un toque, y se salió de la oficina'. 'Yo estaba como que no sabía qué hacer, me sentía atrapada en ese momento', contó. (Foto: AP)

