El rockero Ryan Adams es acusado de conducta sexual inapropiada

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El cantante estadounidense y compositor de música alternativa Ryan Adams fue acusado por varias mujeres de abuso emocional y de explotar su posición para obtener sexo, según un artículo de The New York Times.



El diario describe un patrón de conducta manipuladora de este artista de 44 años -nominado al Grammy- e incluye un testimonio de su exesposa la cantante y actriz Mandy Moore.



Según el periódico, que entrevistó a más de una decena de mujeres y tuvo acceso a comunicaciones digitales del rockero, Adams envió textos sugerentes a una aspirante a bajista de 14 años y se expuso ante ella por Skype.



El New York Times aseguró que continuó con los mensajes de trasfondo sexual durante meses pese a que tenía dudas sobre si la joven era mayor de edad.



El rockero, conocido por su fuerte personalidad, supuestamente también le ofreció a varias mujeres la oportunidad de mejorar su carrera y a la vez intentó tener sexo con ellas, para luego enojarse y algunas veces incluso ser verbalmente violento cuando era rechazado.



Adams, que conquistó la fama como solista en los años 2000 gracias a su álbum debut "Heartbreaker", se disculpó, pero negó las acusaciones poco después que se publicara la historia. "A cualquiera que haya dañado, aunque no fue intencional, me disculpo profunda y abiertamente", expresó.



"Pero la imagen que muestra este artículo es perturbadoramente inexacta", señaló en su cuenta de la red Twitter. "Algunos de los detalles están distorsionados, algunos son exagerados y otros directamente son falsos. Nunca tendría interacciones inapropiadas con alguien que creyera que es menor de edad, punto", subrayó.



Moore, que se hizo famosa como artista pop juvenil y ahora actúa en la serie "This Is Us", dijo que Adams menospreció su carrera y que tenía una "conducta de tipo destructiva y maníaca".



"La música era un lugar de control para él", aseguró la exesposa.



- "Controlador" -



La industria de la música no se ha visto en general tan afectada por el movimiento #MeToo, que lucha contra el acoso y el abuso sexual, como sí ocurrió con la del cine y los medios en Estados Unidos.



Las acusaciones contra Adams surgen en medio de los nuevos cuestionamientos al astro del R&B R. Kelly, de 52 años, cuya carrera creció en las últimas décadas pese a las acusaciones en su contra por pornografía infantil, sexo con menores y agresión sexual.



Moore le dijo al Times que Adams la desanimó de trabajar con otros, prometiéndole apoyar su carrera, lo que nunca cumplió.



Se casó con él en 2009 y no ha lanzado ningún álbum desde entonces. "Su conducta controladora básicamente bloqueó mi capacidad de hacer nuevas conexiones en la industria durante un tiempo muy crucial y potencialmente lucrativo: todo mi período de mis 20 años". En 2016, la pareja se divorció.



La rockera folk emergente Phoebe Bridgers, de 24 años, quien debutó con una discográfica importante en el estudio de Adams en Los Ángeles, dijo que inicialmente lo vio como alguien que "tenía el poder de impulsar a la gente" en la industria.



Pero después de que ambos comenzaron una relación, ella con 20 años y Adams con 40, sintió que la "mitología que lo rodeaba" ocultaba tendencias más oscuras.



La joven música describió su comportamiento como emocionalmente abusivo y sexualmente manipulador, y contó que la presionaba para que tuvieran sexo telefónico cuando a él se le antojaba y la amenazaba con suicidarse cuando ella no respondía de inmediato.



Moore dijo que saber que su trauma no era único la ayudó a sanar y a volver a tener aspiraciones musicales. "No voy a dejar que Ryan me detenga".