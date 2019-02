Cristiano Ronaldo fuera de la convocatoria de la Juventus ante Frosinone

TURÍN, ITALIA.- Sólido líder del campeonato, la Juventus intentará aprovechar la recepción al Frosinone el viernes en la apertura de la 24ª jornada, para dar dar descanso a Cristiano Ronaldo, con vista a la visita del miércoles al Atlético de Madrid, en la ida de octavos de final de la Champions League.



Para el técnico Massimiliano Allegri es una buena ocasión para dosificar a la estrella portuguesa, que llegó a 18 sus goles en el campeonato -máximo goleador- tras el que logró el pasado fin de semana contra el Sassuolo (3-0), permitiendo a la Juventus llevar a 11 puntos su ventaja con el segundo clasificado, el Napoli.



Sin Ronaldo, debería regresar al once el argentino Paulo Dybala, para acompañar al croata Mario Mandzukic y a Federico Bernardeschi ante un adversario que juega con el cuchillo entre los dientes para mantenerse en la élite.



Los problemas defensivos de Allegri se van solucionando, con el regreso a los entrenamientos del legendario trío formado por Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini.



El Napoli, que sigue perdiendo fuerza en la pelea por el título y que la semana pasada empató ante la Fiorentina (0-0), tiene el sábado un partido complicado en su estadio ante el Torino (8º), que pelea por alcanzar la Europa League.



Como hombre fundamental del vestuario, Lorenzo Insigne aseguró que la distancia que tienen con la Juventus, en busca su octavo título consecutivo, "no resta motivación" al Napoli.



"El campeonato es todavía largo, nos hemos dejado algunos puntos, pero no hemos dejado de luchar", aseguró.