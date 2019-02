Aplicarán decreto de condonación en Banadesa

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de las recurrentes advertencias del perjuicio económico que ocasionaría en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), se aplicará el decreto 47-2018 con el que se da luz verde al refinanciamiento de préstamos y readecuación del capital de esta institución.

Así lo anunciaron los miembros de la comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional, luego de una reunión que sostuvieron con varios funcionarios de distintas entidades.

“El decreto se va a aplicar, a partir de la publicación de su interpretación los beneficiarios (productores) tienen 180 días para poder refinanciar sus deudas y se podrán acercar a las agencias bancarias”, manifestó el diputado Jorge Lobo, quien preside esta comitiva ordinaria.

Agregó, que “hay mucho malentendido, no es toda la cartera, sino la que está en mora, vencida, que ya es irrecuperable y no esté cargando Banadesa con unas cuentas incobrables”. En caso de que los favorecidos no paguen dos cuotas consecutivas, el crédito les volverá a su estado original, advirtió el congresista del Partido Nacional en una conferencia de prensa.

Más de 700 millones de lempiras perdería esta entidad bancaria estatal por concepto de intereses en suspenso al aplicarse el polémico decreto, que fue publicado el 1 de agosto del año pasado en el diario oficial La Gaceta.

A un plazo de 20 años y bajo una tasa de interés de 2% se efectuarán estas readecuaciones o refinanciamientos, mandándose a cobrar solo 90 días de intereses a los clientes que deben préstamos.

No solo las autoridades de Banadesa, sino también otros funcionarios de la actual administración pública admitieron que esta ley de la República repercutiría en sus alicaídas finanzas, por lo que surgieron los rumores de su eminente cierre en las últimas semanas. El tercer artículo del decreto ha generado una confusión, ya que subraya que únicamente deberá pagar los intereses regulares a 90 días (tres meses), el beneficiado del proceso de refinanciamiento o readecuación del capital y alivio de intereses en suspenso.

Por tal razón, los diputados del CN mandaron a interpretar qué significa ese alivio de interés en suspenso, si es que se van a condonarlos o se va a buscar otra forma de cobrarlos.

Entre hoy o en las próximas horas se publicará en el diario oficial de la República esa interpretación.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a través de su presidenta Ethel Deras, pidió al Poder Legislativo solicitar una opinión sobre el impacto que generaría el que se readecúen las deudas en Banadesa. En el encuentro, además de Deras, participó el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara; la presidenta del Banco Hondureño para la Producción de la Vivienda (Banhprovi), Mayra Falck.

Alrededor de 545.8 millones de lempiras en capital vencido tiene esta institución por las deudas que no ha podido recuperar desde hace seis décadas. Entretanto, el capital atrasado es de 293.3 millones de lempiras que en su mayoría se debe al surgimiento del decreto 47-2018, admitido por el órgano unicameral.

Mesa técnica

Una mesa técnica integrada por representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo quedó conformada ayer para analizar de qué forma se reestructurará a Banadesa en el corto plazo, informó Lobo.

Indicó que “vamos a ver cómo podemos reestructurar o repotenciar al banco para que pueda seguir operando de una forma sana y con las personas que deben de estar dirigiéndolo”. “Lo lógico es que hay que hacer una reestructuración, un saneamiento, pero no es a raíz de ahorita este problema de Banadesa, sino que lo ha venido arrastrando”, sostuvo.

El también productor instó a quienes tienen deudas pendientes con la institución que aprovechen esta oportunidad para honrarlas de una vez por todas.

Banadesa no será clausurado, reiteró, al tiempo que mencionó que esa potestad es exclusiva del CN y los legisladores no darían su voto para que esto ocurriera.

Lobo aseguró que se pidió un dictamen a la Secretaría de Finanzas (Sefin) en cuanto al refinanciamiento o readecuación, pero no se pronunciaron ni a favor tampoco en contra. “Esta mesa técnica va a definir qué política vamos a seguir con el banco para que pueda recuperarse. Hay productores que son buenos, pero hay unos que se han aprovechado del banco”, afirmó. Los parlamentarios de Libertad y Refundación (Libre) que forman parte de la comisión de Agricultura y Ganadería ratificaron que no se procederá con el cierre de Banadesa y, por el contrario, se buscará un mecanismo que le permita seguir financiando las operaciones agropecuaria de productores y que garantice la seguridad alimentaria de los hondureños.

“Habrá que afinar algunos detalles como la reapertura de algunas agencias como la de Tocoa, Colón, y otras agencias que están cerradas, para que cuando se aplique el decreto los productores puedan tener la posibilidad de ir a arreglar sus créditos a las sucursales que les quede más cercana”, planteó el diputado del partido de izquierda, Ramón Soto.

Mientras que el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, consideró que el problema de Banadesa radica en su repotenciación y convertirla en una institución competitiva con la banca nacional y extranjera.

“Aquí los bancos se han dedicado más que todo a financiar la economía de consumo y no a los que quieren invertir en el campo y esa es una labor que le toca al gobierno”, aseguró.

Fusión

Si bien se planteó en el Congreso la fusión entre Banadesa y Banhprovi, la cual al final no se aprobó, diputados descartan que por los momentos se vuelva a proponer esta posibilidad.

El congresista y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Rodimiro Mejía, puntualizó que “cada una de estas instituciones con sus propios objetivos debe de desarrollarse y debe de dar al país lo que le corresponde y a mi juicio cada una debe de existir, no se requiere el complemento de la una o de la otra”.

“A partir de este momento se le dará un nuevo giro, más atención para que Banadesa pueda prestar sus servicios al sector agrícola como lo espera el sector productivo”, resaltó. No se descarta que en los próximos meses el Legislativo apruebe más fondos para esta entidad bancaria del Estado con el fin de fortalecerla y sacarla de la crisis en la que se encuentra sumida.