En mayo comienza llenado de la represa Patuca III

Redacción

OLANCHO, HONDURAS.- Las turbinas que yacen en las entrañas del proyecto hidroeléctrico Patuca III comenzarán a rugir hasta el último trimestre de este año.

Rafael Triminio, director de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), explicó que “tenemos programado para el primero de mayo iniciar el llenado de la represa, y las primeras pruebas se estima que se realicen entre octubre y noviembre, y la puesta en marcha de la operación del proyecto de generación a finales de año, en diciembre”.

Triminio, durante un recorrido hecho por la obra con autoridades municipales y de la ENEE, detalló que la cortina está avanzada en un 96%, las otras obras de limpieza en un 60%, las carreteras en un 30% y el puente de la zona entre un 20 y un 25%.

Zona inundable

El funcionario también explicó que junto a la Instituto Nacional Agrario (INA) ya se está trabajando para comenzar el proceso de escrituración del área que será inundada. “Estamos trabajando ya con el INA para escriturar y proceder a indemnizar a estos pobladores”, afirmó.

Aproximadamente son siete mil hectáreas las que se están preparando para ser inundadas. Por ahora, estas propiedades están en proceso de descombro y retirado de la madera que sale del lugar. Se estima que de estas tierras son dueños 74 pobladores.

Uno de esos propietarios es Alcides Hernández, quien expresó que mientras no le paguen su indemnización no desalojará su vivienda. Expresó que ellos no están en contra de la obra, pero lo que buscan él y el resto de propietarios es que primero les paguen la indemnización.

Por su parte, el alcalde de Juticalpa, Huniberto Madrid, declaró que uno de los objetivos del recorrido es, además de verificar el avance de las obras, que cumpla con el pago de indemnizaciones, y las medidas de mitigación.

El proyecto Patuca III generará 104 megavatios de energía y beneficiará a los departamentos de Olancho, El Paraíso y Francisco Morazán. Su inversión supera los 347 millones de dólares.