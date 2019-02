Tata Martino afirma vivir luna de miel en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras culminar su primer ciclo de entrenamientos con México, el entrenador argentino Gerardo Martino dijo el miércoles que vive una luna de miel en sus días iniciales con la selección, pero sabe que no durará para siempre.



Martino, quien asumió el cargo en enero pasado, trabajó los últimos tres días en el Centro de Alto Rendimiento de la capital del país con 24 futbolistas de la liga local para comenzar a preparar dos partidos amistosos en marzo ante Chile y Paraguay.



"Tratamos de hacerlo (el micro-ciclo) en un momento donde no perjudiquemos o lo hagamos lo menos posible a entrenadores y equipos locales", dijo Martino en rueda de prensa. "Está claro que cuando toco a cuatro jugadores de Monterrey, cuatro de Tigres y cuatro Chivas, por no hablar del resto, le modificó una semana de trabajo y una preparación de partidos".



Tanto el técnico del América, Miguel Herrera, como el de Cruz Azul, Pedro Caixinha, expresaron que apoyaban a Martino pero advirtieron que ellos no estaban de acuerdo en perder jugadores durante la semana para los micro-ciclos de entrenamiento. Se trata de una práctica que no se usaba en México desde los meses previos al Mundial de Alemania 2006, bajo la batuta del entrenador argentino Ricardo La Volpe.



"Los entrenadores han entendido que esto fue especial porque estoy recién llegado y que para los partidos tendremos que llevar a una gran cantidad de jugadores del medio local, por eso encontramos buena respuesta", añadió el "Tata" Martino. "Recientemente empezamos y estamos como en una luna de miel, es todo positivo, pero sé que los pelotazos van a venir dentro de poco, ya en marzo ustedes (prensa) se encargarán que esto sea diferente".



La era Martino iniciará el 22 de marzo, cuando México se enfrente a Chile. Cuatro días más tarde, el Tri jugará contra Paraguay.



Martino dijo que los tres días fueron provechosos porque le dio la oportunidad de sondear a los jugadores en el aspecto táctico pero también en el personal y que "ha ganado tiempo" de cara a la Copa de Oro, que será su primer torneo oficial al frente del equipo.



El entrenador argentino no quiso entrar en detalles sobre cuántos de los 24 podrían ser citados para los amistosos porque tiene pensado llamar a los que están en el exterior.



México tiene a 14 jugadores en ligas de Europa y tres en la MLS y varios de ellos han sido base de la selección en los últimos años, entre ellos Javier Hernández, Héctor Moreno y Andrés Guardado, quienes después del Mundial no han sido citados a la selección.



“Representar al país debe ser suficiente motivación. Si el entrenador tiene que motivar a un futbolista a venir, evidentemente tendríamos un problema serio”, dijo Martino.



También minimizó el regreso de algunos jugadores de Europa a la liga mexicana y la MLS, como ocurrió recientemente con Miguel Layún y Carlos Salcedo, quienes ficharon con Monterrey y Tigres, respectivamente, además de Marco Fabián, quien fichó con el Filadelfia Union estadounidense.



“Probablemente en la liga de México o de Estados Unidos haya mayor cantidad de partidos competidos de los que hay en España o Inglaterra...Aquí o en Estados Unidos quizá compitan con mayor exigencia que en las mejores ligas de Europa”, dijo Martino. “Si vuelven para jerarquizar la liga de México, ¿qué tiene de malo?”.