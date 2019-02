﻿Día de San Valentín: Estos son los peores regalos para un 14 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Peluches, rosas, dulces, maquillaje o lociones, las ideas son infinitas cuando se trata de consentir a tu pareja en una fecha especial, como un 14 de febrero.



El mundo entero celebra a San Valentín en esta fecha, que muchos critican de "comercializada".



Sea cierto o no, nunca está de más tener un detalle con tu ser amado y echarle un poquito de ganas extras al romanticismo. ¿O no?



Bueno, para ayudarte con ello, te presentamos qué sí y qué no regalarle a tu pareja en San Valentín.

Peluches son de los regalos más populares en esta fecha.







De acuerdo con un estudio realizado por el portal de estadísticas de mercado, investigación e inteligencia de negocios, Statista, el 45 por ciento de las mujeres pondrá mala cara si te presentas con un peluche.



En el caso de los hombres ocurre igual, al 24 por ciento no les emociona en lo absoluto recibir un "osito" el 14 de febrero.

Este es el gráfico del que habla Statista, que realizó un estudio tras encuestar a 6,400 personas.







Las mujeres, también identifican el dinero, con un 43% de respuestas, y los electrodomésticos, con un 35%, como los presentes menos deseados.



Además, entre los hallazgos se establece que entre las categorías de regalos más deseados por las mujeres destaca: joyas (38%), flores (29%), perfumes (28%), ropa (27%) y dulces (24%).



En cuanto a los gustos de los hombres: el 53 por ciento prefiere ropa y el 26 por ciento dinero.



La información fue recopilada tras una encuesta realizada a unas 6,400 personas de 38 países durante la segunda mitad de enero de 2019.



Statista detalla que este gráfico muestra las respuestas referentes a España.