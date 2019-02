Michelle Vieth, actriz de Clase 406, revela qué cirugías se ha realizado

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El tema de las cirugías estéticas es para muchos famosos un verdadero secreto de estado, sin embargo, para Michelle Vieth, actriz de la famosa telenovela Clase 406, hablar de sus sus arreglitos no es un problema.

La actriz originaria de Estados Unidos comentó a la revista mexicana TVnotas que sus únicas cirugías han sido las cesáreas y una reafirmación de busto.

"No tengo problema en compartir lo que me hago porque al final de cuentas todos queremos lucir bien, mi base es la alimentación, tengo 4 hijos y quiero ver las nuevas tecnologías para probar, yo solo he tenido como operaciones, mis cesáreas, de ahí en fuera lo único que me hice fue reafirmar el busto", dijo la famosa de 39 años a la revista.

Hace 15 años que Vieth sufrió la filtración de un vídeo íntimo que causó mucha polémica, por lo que durante la entrevista habló sobre un futuro documental, que según ella, dará mucho de qué hablar porque dirá cosas que nadie sabe.

Michelle estaba casada con Héctor Soberón cuando se filtró el material visual, en su momento se rumoró que fue él quien dio el vídeo a los medios, sin embargo, esto nunca se confirmó, por lo que se espera que la actriz revele qué fue lo que pasó realmente.