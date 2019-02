Lista de finalistas al Premio Billboard de la Música Latina

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- A continuación la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina, en su 21ra edición, según se anunció el martes.



CATEGORÍAS DE ARTISTAS

— Artista del año: Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna.

— Artista del año, debut: Anuel AA, Karol G, Natti Natasha, Raymix.

— Gira del año: Jennifer López, Luis Miguel, Romeo Santos, Shakira.

— Artista del año, redes sociales: Anitta, Anuel AA, Bad Bunny, Lali.

— Artista crossover del año: Cardi B, Demi Lovato, DJ Snake, Drake.



CATEGORÍAS DE CANCIONES

— "Hot Latin Song" canción del año: Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny, “Te boté”; Daddy Yankee, “Dura”, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, “Taki Taki”; Nicky Jam y J Balvin, “X”.

— "Hot Latin Song" colaboración vocal: Bad Bunny con Drake, “MÍA”; Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny, “Te boté”; DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, “Taki Taki”; Nicky Jam y J Balvin, “X”.

— "Hot Latin Song" artista del año, masculino: Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna.

— "Hot Latin Song" artista del año, femenino: Becky G, Jennifer López, Karol G y Natti Natasha.

— "Hot Latin Song" artista del año, dúo o grupo: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, T3r Elemento, Zion & Lennox.

— "Hot Latin Song" sello discográfico del año: Flow La Movie, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— "Hot Latin Song" casa disquera del año: El Cartel, La Industria, Sony Music Latin, Universal Music Latino.

— Canción del año, airplay: Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny, “Te boté”; Daddy Yankee, “Dura”; Nicky Jam y J Balvin, “X”; Reik con Ozuna y Wisin, “Me niego”.

— Sello discográfico del año, airplay: Flow La Movie, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— Casa disquera del año, airplay: Fonovisa, La Industria, Sony Music Latin, Universal Music Latino.

— Canción del año, digital: Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny, “Te boté”; Daddy Yankee, “Dura”; DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, “Taki Taki”; Nicky Jam y J Balvin, “X”.

— Canción del año, streaming: Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny, “Te boté”; Daddy Yankee, “Dura”; Nicky Jam y J Balvin, “X”; Ozuna y Romeo Santos, “El farsante”.



CATEGORÍA DE ÁLBUMES

— "Top Latin Album" del año: Anuel AA, “Real hasta la muerte”; J Balvin, “Vibras”; Ozuna, “Aura”; Ozuna, “Odisea”.

— "Top Latin Albums" artista del año, masculino: J Balvin, Maluma, Ozuna, Romeo Santos.

— "Top Latin Albums" artista del año, femenino: Karol G, Mon Laferte, Rosalía, Shakira.

— "Top Latin Albums" artista del año, dúo o grupo: Aventura, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, T3r Elemento.

— "Top Latin Albums" sello discográfico del año: Glad Empire, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— "Top Latin Album" casa disquera del año: DimeloVi, Sony Music Latin, Universal Music Latino, VP Entertainment.



CATEGORÍAS LATIN POP

— Canción "Latin Pop" del año: Enrique Iglesias con Bad Bunny, “El baño”; Luis Fonsi y Demi Lovato, “Echáme la culpa”; Reik con Ozuna y Wisin, “Me niego”; Shakira y Maluma, “Clandestino”.

— Artista "Latin Pop" del año, solista: Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, Sebastián Yatra, Shakira.

— Artista "Latin Pop" del año, dúo o grupo: CNCO, Maná, Piso 21, Reik.

— "Latin Pop Airplay" sello discográfico del año: Flow La Movie, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— "Latin Pop Airplay" casa discográfica del año: La Industria, Sony Music Latin, Universal Music Latino, Warner Latina.

— Álbum "Latin Pop" del año: CNCO, “CNCO”; Piso 21, “Ubuntu”; Rosalía, “El mal querer”; Sebastián Yatra, “Mantra”.

— "Latin Pop Albums" sello discográfico del año: Gateway Music, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— "Latin Pop Albums" casa discográfica del año: Capitol Latin, Sony Music Latin, Universal Music Latino, Warner Latina.



CATEGORÍA TROPICAL

— Canción tropical del año: Carlos Vives, “Hoy tengo tiempo (pinta sensual)”; Romeo Santos con Ozuna, “Sobredosis”; Romeo Santos, “Centavito”; Silvestre Dangond y Nicky Jam, “Cásate conmigo”.

— Artista tropical del año, solista: Carlos Vives, Marc Anthony, Prince Royce, Romeo Santos.

— Artista tropical del año, dúo o grupo: Aventura, Buena Vista Social Club, Gente de Zona, La Sonora Dinamita.

— "Tropical Songs Airplay" sello discográfico del año: LP, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— "Tropical Songs Airplay" casa disquera del año: Kiyavi, Sony Music Latin, Warner Latina, WK.

— Álbum tropical del año: Gilberto Santa Rosa, Víctor García y La Sonora Sanjuanera, “En buena compañía”; La Sonora Dinamita, “Súper éxitos Vol. 1”; Orquesta Akokán, “Orquesta Akokán canta: José “Pepito” Gómez”; Víctor Manuelle, “25/7”.

— "Tropical Albums" sello discográfico del año: Sony Music Latin, The Orchard, Universal Music Latin Entertainment, World Circuit.

— "Tropical Albums" casa disquera del año: Norte, Sony Music Latin, The Orchard, Top Stop.

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

— Canción regional mexicana del año: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, “Mejor me alejo”; Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, “Tu postura”; La Adictiva Banda San José de Mesillas, “En peligro de extinción”; Raymix, “Oye mujer”.

— Artista regional mexicano del año, solista: Christian Nodal, El Fantasma, Gerardo Ortiz, Raymix.

— Artista regional mexicano del año, dúo o grupo: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, T3r Elemento.

— "Regional Mexican Airplay" sello discográfico del año: DEL, Lizos, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment.

— "Regional Mexican Airplay" casa disquera del año: DEL, Disa, Fonovisa, Lizos.

— Álbum regional mexicano del año: Arsenal Efectivo, “En la fuga”; Legado 7, “Pura lumbre”; Lenin Ramírez, “Bendecido”; Raymix, “Oye mujer”.

— "Regional Mexican Albums" sello discográfico del año: DEL, Lizos, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment.

— "Regional Mexican Albums" casa disquera del año: DEL, Disa, Fonovisa, Lizos.

CATEGORÍA LATIN RHYTHM

— Canción "Latin Rhythm" del año: Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny, “Te boté”; Daddy Yankee, “Dura”; Nicky Jam y J Balvin, “X”; Reik con Ozuna y Wisin, “Me niego”.

— Artista "Latin Rhythm" del año, solista: Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Ozuna.

— Artista "Latin Rhythm" del año, dúo o grupo: CNCO, Piso 21, Wisin & Yandel, Zion & Lennox.

— "Latin Rhythm Airplay" sello discográfico del año: Flow La Movie, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.

— "Latin Rhythm Airplay" casa disquera del año: La Industria, Sony Music Latin, Universal Music Latino, Warner Latina.

— Álbum "Latin Rhythm" del año: Anuel AA, “Real hasta la muerte”; J Balvin, “Vibras”; Ozuna, “Aura”; Ozuna, “Odisea”.

— "Latin Rhythm Albums" sello discográfico del año: Glad Empire, Rimas, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment.

— "Latin Rhythm Albums" casa disquera del año: DimeloVi, Sony Music Latin, Universal Music Latino, VP Entertainment.



CATEGORÍA ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA

— Compositor del año: Daddy Yankee, J Balvin, Juan Rivera Vázquez, Ozuna.

— Editora del año: Ozuna Worldwide, BMI; SONY/ATV Discos Publishing LLC, ASCAP; Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI; WB Music Corp. ASCAP.

— Corporación editora del año: Kobalt Music, Sony/ATV Music, Universal Music, Warner/Chappell Music.

— Productor del año: Andrés Torres/Mauricio Rengifo;Chris Jeday; DJ Snake: José Martin Velázquez.