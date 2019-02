Manuel Keosseián: “En el Motagua todos se tiran...”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si Ever Alvarado sacaba conclusiones y aceptaba la superioridad de Motagua en el último clásico capitalino, Manuel Keosseián se escudó de otra manera: apuntando directo al Azul.

“Quiero pedirles disculpas a Rubilio porque dije que se tiraba, que fingía y ya se vio que es una estrategia de Motagua contra Olimpia, todos se tiran. Ese primer penal que cobran, solo Rebollar dice que fue penal. ¿Rebollar dónde estaba? En México. Dejémonos de cosas raras ya, muchachos”, tiró el técnico de Olimpia.

Antes del entrenamiento matutino en la Villa Olímpica, el estratega albo repartió dardos para su archirrival. “Es una estrategia y los árbitros, buenas tardes y mucho gusto. Jugó mejor Motagua, pero condiciona un penal y que tengo que sacar un zaguero para que no lo echen, porque era expulsión segura”.

El uruguayo se mostró muy molesto por el penal que cobró Melvin Matamoros (1-0 para Motagua) y que muchos consideran que no hubo infracción de Paz sobre Moreira.

“Me molesta la injusticia”

“Yo visualizo que Motagua sistemáticamente va a disputar una pelota y se tira. Penal, 1-0 pierde Olimpia y después el ole y ole… Hasta que al final tuvieron que dejar el ole”.

Sin quitar el dedo de la llaga, Manolo afirmó que “me molesta la injusticia, que busquen como estrategia el jugar fuera de la ley. La FIFA ya lo ha dicho, no se puede fingir más, está la televisión, hay 800 cámaras; jueguen el fair play, si me ganás por ser el mejor, me ganaste y listo”.

En en ese sentido, recordó sus tres juegos ante Motagua y dijo que en la final de ida perdió con un jugador que no debió ser expulsado, pero que el domingo “11 contra 11 no ganó nadie, vamos a ver el partido que viene; si no nos ganaron el otro día, no nos ganaron más”.

-¿Pero qué opina de las críticas al fútbol de Olimpia?

Yo lo que digo es que Motagua lleva dos partidos que no le ha ganado al Olimpia, ¿y entonces?, ¿qué atajó bien Escober? Los goles se hacen, no se merecen y a mí no me digan que la gente, yo me encuentro con la gente en la calle y no me dice nada”.

“No me van a desestabilizar”

El DT reconoció que el domingo el “rendimiento de Olimpia fue menor, pero si hubiese sido tan malo, nos hubiesen hecho 10 goles. Armar un equipo en dos días, con muchos jugadores nuevos, no es fácil. No esperemos que el funcionamiento de Olimpia sea igual al de Motagua, que llevan cinco años y que se siguen zambullendo a la piscina”.

Y al ser consultado sobre si se mejorará mañana ante Juticalpa, su respuesta estuvo llena de molestia: “¿Qué te parece que puedo hacer?, ¿agarrar una varita mágica? Tengo 34 años de esta historia, no me vengan a inventar cosas, he dirigido en 10 países, en equipos grandes”.

Manolo cree que “hay mucha gente en el periodismo que ha desestabilizado al Olimpia desde hace unos años; se fue Restrepo, viene Nahún, campeón a todo lo que jugó, y se fue porque la gente del Olimpia no lo quería, entonces no desestabilicen, porque a mí no me van a desestabilizar”.

Ya tocado y antes de hablar con el Pimpollo y Edrick, Keosseián adelantó que alternará a los dos porteros. “Este partido ante Juticalpa lo jugará Menjívar y el domingo Donis”, selló.