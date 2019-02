Rapero 21 Savage será liberado bajo fianza

Abraham-Joseph estaba nominado a dos premios, incluyendo grabación del año por 'Rockstar' junto a Post Malone. Su segundo álbum como solista, 'I Am I Was', fue lanzado en diciembre y debutó como No. 1 de la lista de los 200 más populares en Billboard. Foto: AP

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.- El rapero 21 Savage recibió libertad bajo fianza el martes, tras pasar más de una semana bajo la custodia de las autoridades migratorias, pero no fue liberado de inmediato, dijo su abogado.



El rapero nominado al Grammy, cuyo verdadero nombre es She'yaa Bin Abraham-Joseph, fue arrestado en Atlanta el 3 de febrero. Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dijeron entonces que el artista, quien es ciudadano británico, permaneció en el país más tiempo del que le permitía su visa y también había sido sentenciado por otro delito grave.



Abraham-Joseph, de 26 años, sería excarcelado el miércoles, dijo el abogado de inmigración Charles Kuck vía telefónica.



En una declaración por email, los abogados Kuck, Dina LaPolt y Alex Spiro dijeron que habían hablado con el servicio de inmigración y aduanas desde el arresto para "clarificar su verdadera situación legal, su elegibilidad para la libertad bajo fianza, y proporcionar evidencia de sus extraordinarias contribuciones a su comunidad y la sociedad".



Dijeron que recibieron notificación en las 24 horas previas, "tras los premios Grammy a los que tenía previsto asistir y actuar", de que le otorgaron una audiencia acelerada. La ceremonia de los Grammy fue el domingo.



Abraham-Joseph estaba nominado a dos premios, incluyendo grabación del año por "Rockstar" junto a Post Malone. Su segundo álbum como solista, "I Am I Was", fue lanzado en diciembre y debutó como No. 1 de la lista de los 200 más populares en Billboard.



Tras su arresto, el servicio de inmigración y aduanas dijo que Abraham-Joseph entró a Estados Unidos de manera legal en julio del 2005, cuando tenía 12 años, pero que ha permanecido en el país de manera ilegal desde que su visa se venció en julio del 2006. En octubre del 2014 fue condenado por un cargo grave de drogas en el condado de Fulton, en Georgia, dijo la agencia. Fue puesto en proceso de deportación.



Los abogados de Abraham-Joseph dieron otra versión. Dijeron la semana pasada que Abraham-Joseph llegó a Estados Unidos a los 7 años y se quedó en el país hasta junio del 2005, cuando viajó al Reino Unido de visita por un mes. Volvió con una visa válida el 22 de julio del 2005, dijeron.



"El señor Abraham-Joseph ha estado continuamente presente físicamente en los Estados Unidos por casi 20 años, excepto por una breve visita al extranjero", dijeron sus abogados. "Desafortunadamente, en el 2006 el señor Abraham-Joseph perdió su estatus legal sin que fuera su culpa".



Los abogados también dijeron que el servicio de inmigración dijo incorrectamente que Abraham-Joseph tenía una condena por un delito grave. Los fiscales del condado de Fulton dijeron que no podían proveer información sobre ese caso porque estaba sellado.



Los abogados de Abraham-Joseph dijeron el martes que el rapero les pidió que enviaran un mensaje a sus seguidores.



"Dijo que aunque no estuvo presente en los Grammy, estaba ahí de espíritu y que está agradecido por el apoyo recibido de todas partes del mundo y más que nunca listo para estar con sus seres queridos y seguir haciendo música que una a la gente", dijeron.



Agregaron que él "no olvidará esta dura experiencia ni a ninguno de los padres, hijos, familiares y personas sin rostro con las que estuvo encerrada o que permanecen injustamente encarceladas por todo el país. Y pide que los tengan en sus mentes y sus corazones".