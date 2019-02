Keosseián: "Pido disculpas a Rubilio, la otra vez dije que él se tiraba y ya se vio que es una estrategia de Motagua"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Picante y controversial como siempre, así salió Manuel Keosseián a dar declaraciones este martes, en las que no se guardó nada y tiro muchos dardos envenenados contra Motagua.



Manolo se notó molesto al consultarle de cómo está viviendo el momento por los reclamos de la afición en el duelo ante los azules, que finalizó empatado 1-1 el pasado domingo.



"A mí nadie me ha dicho nada, yo lo que digo es una cosa, Motagua lleva dos partidos que no le ha ganado al Olimpia, ¿Y entonces?, ¿Cuál es el tema?, ¿Qué atajó bien Escober?, los goles se hacen, no se merecen y a mí no me digan que la gente, la gente… Yo me encuentro con la gente en la calle y no me dicen nada", inició caliente el Bigotón.



El estratega de los Albos se calentó más cuando se le preguntó que cómo se había vivido el entrenamiento post clásico, a lo que Manolo reaccionó de forma molesta y envío un mensaje a Rubilio Castillo y un dardo venenoso a Motagua.



"Déjense de inventar cosas ya. Ya le pasó a Restrepo (Carlos), le pasó a Nahún Espinoza, dejen trabajar tranquilo. A mí no me afecta ni me molesta, porque no hablan del partido del otro día, que yo ya lo dije, Motagua jugó mejor que Olimpia. ¡Ah! quiero pedirle disculpas públicamente a Rubilio Castillo porque la otra vez dije que se tiraba él, que fingía y ya se vio que es una estrategia de Motagua, todos se tiran. Ese primer penal que cobran, solo Rebollar (Pedro) dice que fue penal. ¿Rebollar dónde estaba? En México. Dejémonos de cosas raras ya muchachos", siguió Manolo.



También tuvo palabras de afecto para el presidente de la Comisión de Árbitros de la Liga Nacional, Pedro Rebollar, a quien Keosseián a criticado mucho por el respaldo a los árbitros, quienes según Manolo, se han equivocado en contra de Olimpia.



"Rebollar que siga 50 años más, pero que no diga que ese fue penal, cuando todo el mundo dice que no fue penal. Entonces quiero pedirle disculpas nuevamente a Rubilio Castillo, porque yo dije Rubilio finge y no, es una estrategia de Motagua contra Olimpia y los árbitros buenas tardes y mucho gusto. Jugó mejor Motagua, pero condiciona un penal, un invento y condiciona que tengo que sacar un zaguero para que no lo echen, porque era expulsión segura", comentó.



Manolo fue certero al reconocer que Motagua fue mejor en el partido, pero que Olimpia supo aprovechar la que tuvo para robarle el empate. También dijo que si no hubiera sido por el penal, quizás el partido lo ganaba Olimpia. Y agregó que los árbitros no han sido justos con su equipo.



"Me molesta la injusticia, me molesta que busquen como estrategia el jugar fuera de la ley, el tirarse y el fingir. La FIFA ya lo ha dicho, no se puede fingir más, está la televisión ahora, hay 800 cámaras, terminen, jueguen el ´fair play´, si me ganas por ser el mejor, me ganaste y listo. Los tres partidos que dirigí yo contra Motagua, me ganaron un partido que fue parecido a este, donde echaron a un jugador que no tuvieron que hacerlo. Y 11 contra 11, ¿Cuál fue el resultado?, ¿Quién ganó? No ganó nadie, empatamos. Vamos a ver el partido que viene, sino nos ganaron el otro día, no nos ganaron más", sentenció Keosseián.



Y agregó. "Yo no digo que le ayudan a Motagua, pero que casualidad que cada vez que va Jonathan Paz a marcar, le sacan amarilla o roja, o marcan penal. ¿Qué es esto? Dejen jugar tranquilo al fútbol. Terminen de decir cosas. La gente de Olimpia que mire las cosas como tienen que ser y que defiendan a su equipo y no a mí, a mí no me importa, yo defiendo al Olimpia y por eso grité el gol, porque fue ante la injusticia".



El uruguayo declaró que hay ciertas "estrategias" para jugar en contra de Olimpia y que no son estrategias extra deportivas.



"No son extra deportivas, son estrategias y es una mala estrategia, porque cuando vas a jugar internacionalmente esa estrategia no corre porque si vos te tiras una, dos o cinco veces el árbitro te saca amarilla, vamos hablar las cosas como son, claritas, que Motagua jugó mejor sí, pero después que le cobraron un penal que no fue, ¿entonces jugó mejor? sí jugó mejor, la gente del Olimpia silbó sí, pero debió haberle silbado al Motagua, yo me fui contento con el resultado, no con el rendimiento, pero si con el resultado".



Con respecto al rendimiento del equipo dijo, "El rendimiento de Olimpia fue menor al que había demostrado antes, pero si hubiese sido tan malo, nos hubiesen hecho 10 goles y lo de Motagua ¿Qué fue brillante? pues jugó mejor que nosotros. ¿Pero es tan bueno el rendimiento? Vamos a hacer un cómputo. Llegamos a la final 2-0 con algo escandaloso, al otro ganamos 1-0, la diferencia fue un gol, volvemos a jugar, empatamos con un penal escandaloso. Armar un equipo en dos días, hay muchos jugadores nuevos, no es fácil, Olimpia está viendo todos los días a las reservas, está subiendo jugadores jóvenes, Olimpia juega con un promedio de edad bien bajo, está conformando una base y lleva su tiempo, no esperemos que el funcionamiento de Olimpia sea igual al de Motagua que llevan cinco años y que se siguen zambullendo a la piscina".



Al consultarle qué se espera para el partido del jueves ante Juticalpa, el profe Manolo reaccionó de forma irónica, además mencionó que es culpa de la prensa que el Olimpia no esté consiguiendo los resultados que el equipo y la afición quiere.



"Hoy es martes, jugamos el jueves, qué te parece que puedo hacer, agarrar una varita mágica. Tengo 34 años de esta historia, no me vengan a inventar cosas, he dirigido en 10 países, en equipos grandes. Hay mucha gente en el periodismo que ha desestabilizado al Olimpia desde hace unos años, desestabilizan al Olimpia, se fue Restrepo, y es un entrenador de gran nivel. Viene Nahún, campeón a todo lo que jugó. Como jugador es un ídolo y como técnico... Se fue porque la gente del Olimpia no lo quería, entonces no desestabilicen, porque a mí no me van a desestabilizar", dijo.



Keosseián dejó un mensaje claro con respecto al puesto de guardameta de los Leones, al cual reaccionó muy enojado al ser consultado sobre la posible titularidad de Donis Escober.



"No va jugar Escober, no va jugar. Capaz haré lo que hizo Olimpia históricamente cuando tuvo dos grandes arqueros, los vamos a rotar, lo digo en serio y lo hablé con Juan Carlos, le dije ¿Cómo miras esta historia? Me dijo ´yo lo implemente, esa es muy buena´, ¿A quién tenía? A Noel Valladares y a Donis, es bravo, por eso me parece que es una buena idea porque son dos buenos arqueros. Este partido lo jugará Edrick Menjivar y el domingo Donis", cerró Keosseián.