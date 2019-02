Alcalde de Silca, Olancho, tras atentado criminal: "Jesús nos ha cuidado"

OLANCHO, HONDURAS.- Pablo Paz, el alcalde de Silca, Olancho, agradeció a Dios que él y su acompañante salieran ilesos de un atentado criminal suscitado este lunes 11 de febrero mientras se dirigían en un vehículo pick-up hacia la comunidad de El Caulote.

El edil del municipio olanchano relató cómo ocurrieron los hechos y manifestó que estará atento de los resultados que arrojen las investigaciones.



"Gracias al Señor estamos bien, sufrimos un atentado con arma de fuego y definitivamente nadie espera una situación así. Todo ocurrió desempeñando las funciones que nuestro pueblo nos ha designado. Nos conducíamos a la comunidad de El Caulote a hacer la entrega de un alimento solidario. Gracias a Dios no sufrimos ningún percance con el muchacho que siempre me acompaña. El Señor Jesús nos ha cuidado. Ya todo está en manos de las autoridades competentes y nos sentimos respaldados porque fue una respuesta inmediata", dijo.



Además, Pablo Paz descartó que el ataque estuviera vinculado a problemas personales. "Nunca he tenido enfrentamientos o problemas con nadie. Las autoridades pronto van a dar con el verdadero resultado. Para mí no es nada personal, no tenemos de dónde esperar un problema de esos", aclaró.



Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables que huyeron tras disparar contra el automotor.