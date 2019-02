Me encantaría dirigir el mundial, pero existen desafíos: Fabián Coito

Redacción

MONTEVIDEO, URUGUAY.- La sub 20 de Uruguay llegó el lunes a la capital charrúa luego de clasificarse al Mundial de Polonia. Y en el aeropuerto de Carrasco los lentes y micrófonos se fueron hasta donde estaba el técnico Fabián Coito para saber su futuro.

“El contrato lo tengo, pero recién ahora me voy a poner a evaluarlo con mi familia y con mi equipo de trabajo. Hubo ofertas, pero cuando nos metimos de lleno en el Sudamericano las dejamos para evaluar después del torneo. Pueden aparecer ofertas y si no lo hacen se verá”, mencionó el DT.

El domingo, luego de la clasificación al Mundial, Fabián Coito prácticamente le cerraba la puerta a la H. “Uruguay tiene técnico, soy el entrenador y con la clasificación al Mundial el contrato se prolonga automáticamente”, expuso. Sin embargo, su discurso cambió ayer tras arribar a tierras uruguayas.

“Mañana (hoy) tengo que considerar y evaluar las posibilidades que existen. Me encantaría dirigir el mundial, tengo contrato con la Asociación Uruguaya, pero existen desafíos”.

Coito le dio paso a la llegada de un nuevo entrenador que tome las riendas de la sub 20 en el Mundial. “No creo mucho en los ciclos, pero llevo muchos años en la Selección y quizás es el momento para otros entrenadores”.

El estratega dejó abierta la posibilidad de marcharse y romper el vínculo que existe con la Celeste.

“No es que estoy desgastado, pero tampoco me siento atornillado a un lugar. Hay opciones que pudieron esperar y la consideración es muy importante. Que una Federación (Honduras) me invite a participar es una gran consideración”, manifestó a la prensa deportiva uruguaya. De acuerdo a diario El Observador, la oferta económica de la Selección de Honduras no es el único incentivo para el uruguayo.

“Le interesa dirigir a una selección protagonista de Concacaf”.

Coito duda de su continuidad

Anoche, el programa Fútbol 1130 de Radio Nacional de Uruguay se comunicó con Coito, quien dialogó sobre seguir al frente de la Celeste. “La verdad es que recién vengo, no he pensado nada todavía sobre mí... Me gustaría conversarlo primero con la Asociación antes de tomar una decisión y en base a eso saber lo que va a pasar. Por su puesto que mi relación esta vigente con ellos”, resaltó.

Le preguntaron a Coito si tenía deseos de dirigir en Polonia y el DT respondió: “¿Como no voy a tener ganas de dirigir en un Mundial si me encanta donde estoy, han sido años espectaculares con Uruguay, lo que pasa es que también hay algunos desafíos”, volvió a repetir.

El Mundial Sub 20 de Polonia será entre mayo y junio y la Federación Nacional de Fútbol de Honduras ya no puede esperar.

Jaime Villegas, el presidente de la Comisión Normalizadora, dio tiempo estipulado para nombrar al DT de la H: “ creo que Coito sería una buena opción en caso que él pudiera desligarse de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En este caso del profesor hay un vínculo contractual que hay que romperlo, en 10 días vamos a tener al técnico aquí en Tegucigalpa”, dijo.

La Comisión de Selecciones maneja dos opciones más en el caso de que Coito se quede trabajando en Uruguay, una es Alexis Mendoza y un sudamericano que trabajó en México (Rubén Omar Romano).