Robert Lima: “Está todo para ganar: en casa y con un grande”

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El punto agónico pescado en La Ceiba le dejó “un buen sabor”, pero eso no oculta que el equipo no ha dado los resultados esperados hasta ahora y que una victoria para el proyecto Lima es tan necesaria como un tanque de oxígeno para un enfermo en estado delicado.

“Sin duda que necesitamos un triunfo para salir de esa zona compleja en que estamos”, lo dice el guía del orgullo de Olancho, Robert Lima.

Tres empates, no haber ganado en cinco fechas y estar solo tres puntos por encima del momentáneo descendido, Real de Minas, hacen que Juticalpa tenga la imperiosa necesidad de ganar su primer partido en el torneo.

Y la sexta fecha le ofrece un escollo tan escabroso como idóneo: Olimpia. “Qué motivación que jugar con su gente y ante un equipo grande; está todo dicho, no creo que haya que motivar al jugador”. Le tiene ganas al León, eh...

Robert, gracias por atender a Zona. ¿Cómo valora ese último empate ante Vida?

Hay que valorarlo más adelante el punto, pero yo hablé con los jugadores y ellos sabían que sería un partido complejo porque era un partido por dos que luchan por la permanencia. No son todos los equipos que van a La Ceiba y ganan.

Se valora ese punto porque le dije a mis jugadores que, cuando uno no puede ganar, hay que traerse algo.

Lea: El VAR aterriza en la Champions con los octavos de final

Tres empates y dos derrotas, ¿cómo valora el rendimiento de Juticalpa?

El equipo va ascendiendo, va de menor a mayor. Lastimosamente no hemos podido ganar, que eso sería un plus, para que el equipo vaya ganando más confianza, pero sabemos que son todas finales. Vinieron 11 jugadores nuevos, el equipo se está encontrando.

Habíamos hablado con los dirigentes que en la cuarta o quinta fecha el equipo se iba a encontrar más o menos y fue lo que mostramos con Marathón.

¿Hay presión porque ganó Real de Minas?

Sin duda que la presión siempre está. Si uno no gana, es así. Lo principal es ganar para que el jugador agarre confianza y el partido ante vida era un juego lindo para ganarlo. Pero hay un montón de situaciones como la tabla de abajo y los nervios de los jugadores. Lo que veo es que después de un buen partido contra Marathón ya no nos encontramos con la misma concentración o capaz que el jugador se relaja.

¿Por qué no ha terminado de levantar el equipo?

Si usted no puede hacer una pretemporada con todo el equipo conjunto que va a competir, me parece que es mucha desventaja. Pero no le vamos a poner peros a nada, somos los responsables de esto. Sabemos que el fútbol es resultados, la gente no tienen mucha paciencia y, cuando no se dan los resultados, aparecen las críticas.

¿O sea que el gran problema es que ha tenido una carrera contra el tiempo?

Comparado con todos los demás equipos, arrancamos en desventaja, ha sido una carrera contra el tiempo ante la mayoría de los equipos, salvo Olimpia que sacó un montón de jugadores. La mayoría de los equipos tenía a sus entrenadores y a sus jugadores más o menos armados, pero nosotros no.

Acá los banquillos son calientes, ¿ha sentido temor por su cargo?

Temor no. Uno en esto debe ser consciente, por más que se hable de proyectos, el fútbol es de dar resultados. Yo creo en mi trabajo, creo en el día a día y creo que sin duda estoy más fuerte que nunca y los jugadores también. Sin duda que lo vamos a dar vuelta y vamos a salir de esta mala posición.

Pensamos que por equipo y capacidad tenemos que estar un poco más arriba. Estoy convencido de que cuando encontremos un resultado positivo, el equipo va a crecer anímicamente.

¿Cree que un triunfo puede ser el detonante de la levantada?

No creo, estoy convencido que sí, que el ganar le va a dar un salto más de calidad y de confianza al equipo porque los jugadores deben confiar en ellos. Son grandes jugadores, pero a veces el futbolista pierde esa confianza. Lo importante es aparecer como equipo y tratar de ser sólidos como conjunto.

Ahora este juego ante Olimpia puede ser el parteaguas para Juticalpa...

Tal cual. Qué más que un equipo grande acá en casa, que lo podamos doblegar, sería espectacular para el grupo porque necesita eso y yo estoy seguro que el grupo lo puede hacer porque necesitan esa confianza de ganar y qué más que ganar este tipo de partido. Tenemos una linda oportunidad por el hecho de jugar en casa, poder desnudar a Olimpia y qué mejor que jugar contra un grande.

¿Le pone la etiqueta de especial a este juego por su historia como jugador de los Blancos?

Sin duda que es un partido aparte porque, como todos lo saben, uno es hincha del Olimpia, compitió, dejó muchas cosas por el club y la gente está identificada con uno. Pero eso no quiere decir nada, hoy estoy enfocado en Juticalpa y quiero hacer lo mejor para poder ganarle acá en casa.

¿Es vulnerable este Olimpia de Keosseián?

Todos los equipos son vulnerables, tienen sus debilidades y tienen sus fortalezas. La fortaleza de Olimpia es que sus jugadores de arriba son desequilibrantes y tenemos que tomar muchas precauciones, pero confiamos mucho en lo que podamos hacer de mitad de cancha hacia arriba. Si estamos bien con el balón, si encontramos espacios para jugar y si somos agresivos en esa presión, creo que allí podemos lastimarlos.

Usted estuvo en Olimpia, ¿cómo se le hace daño?

Olimpia es un equipo que necesita imperiosamente ganar por toda esa presión que tiene. Imagínese que nosotros que tenemos presión por ganar con un equipo chico, no digamos Olimpia que lleva cinco torneos sin ganar y con toda la afición y con todo lo que conlleva que el tradicional rival, Motagua, haya ganado en los últimos torneos.



Cada partido para ellos es una final del mundo y nosotros tenemos que llevarlo con esa presión que tienen, y creo que tenemos armas para lastimarlos y hacerles daño.

¿La fórmula es jugarle de tú a tú o esperar el momento para cazarlo?

Estamos en casa y, al igual que contra Marathón, es momento de jugar de tú a tú. Tenemos que salir a jugar un partido en el que tácticamente estemos bien parados, pero que sea un juego de ir al frente y que más en este tipo de partidos ante un grande para demostrar la jerarquía que tienen los jugadores.

¿Cómo motivará a sus muchachos?

Yo cuando jugaba me gustaba enfrentar a los grandes. Quizá jugaba un buen partido contra un equipo grande y después cuando enfrentaba a un chico, no tenía esa misma motivación. Qué más motivación de jugar contra un grande, en nuestro campo y poder bajarlo, entonces está todo para ganar. Hay un montón de cosas para ganar...