Policía de Guatemala favorecería a hermano de presidente Morales  

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. -La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala limpió los registros policiales de Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano del presiente Jimmy Morales, a pesar de que está siendo juzgado por un caso de corrupción.



Pablo Castillo, vocero de la policía, dijo el lunes a periodistas que la cancelación de los registros policiales se llevó a cabo con base en la ley y a la presunción de inocencia de Morales. Esta decisión lo habilitaría para participar como candidato a diputado en las elecciones de junio con el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido que llevó a su hermano Jimmy a la presidencia en 2015.



La Constitución de Guatemala establece que no pueden ser diputados, entre otros, “los parientes del Presidente de la República”.



A finales de enero, el Ministerio Público anunció una investigación contra la PNC por presuntamente haber borrado el registro policial de Morales Cabrera para favorecerlo. Días antes, él anunció sus intenciones de participar en los comicios a pesar de que no cumplía con todos los requisitos para ello.



Julia Barrera, vocera de la fiscalía, dijo el lunes a The Associated Press que la investigación aún está activa.



Un tribunal busca establecer si el hermano del presidente es responsable del uso de documentos y facturas falsificadas para la compra de canastas navideñas al Registro de la Propiedad que fueron pagadas pero no entregadas. El hijo del presidente, José Manuel Morales, también está siendo juzgado por la misma situación.



Según los protocolos de la propia policía, para que los registros puedan ser borrados se requiere, entre otras cosas, que el juzgado que conoce del caso certifique su resolución definitiva e indique que no tiene recursos y notificaciones pendientes.



La familia presidencial ha tenido varios problemas legales que también involucran al presidente Jimmy Morales, quien ha sido acusado en tres ocasiones por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de varios delitos. El primero: ocultar información financiera del partido que lo llevó al poder.

El segundo: haber recibido un sobresueldo del ejército por unos 61.000 dólares, los cuales tuvo que devolver. Y el tercero: financiamiento electoral ilícito del partido oficial.



Todas las solicitudes de retiro de inmunidad para que el presidente sea investigado han fracasado.