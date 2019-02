Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Honduras tras el empate en los clásicos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese al empate del domingo ante Olimpia, Motagua permanece como líder del torneo al ubicarse con 11 puntos en el primer lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2018-19 de la Liga Nacional de Honduras.



Los Azules no han perdido un tan solo juego, de los cinco que ha disputado.



Marathón, por su parte, está con la misma cantidad de puntos que Motagua en el segundo lugar.



Real España es tercero con diez. Olimpia es cuarto con los mismos puntos que La Máquina.



En la quinta posición se ubican los Lobos de la UPNFM con ocho tantos. Dos menos tiene Platense que es sexto.



Real de Minas tiene cuatro unidades y está en la séptima posición. Le sigue Juticalpa con tres puntos en cinco partidos.



Como noveno tenemos a Honduras Progreso con tres puntos, mientras que el colero de la tabla es el equipo cocotero. El CD Vida suma solamente dos unidades en cinco juegos. Una muy mala racha para los ceibeños.



Aquí la tabla de posiciones:

Jornada 6

Marathón vs CD Vida - miércoles 3:00 PM

Lobos UPNFM vs Real de Minas - miércoles 6:00 PM

Motagua vs Platense - miércoles 7:00 PM

Juticalpa vs Olimpia - jueves 7:00 PM

Platense vs Juticalpa - domingo 4:00 PM