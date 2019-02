Donis Escober: "Me siento marginado, pero no es culpa de Keosseián"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Donis Escober se rompió en llanto minutos después de que finalizó el clásico entre Motagua y Olimpia que ha finalizó empatado 1 - 1.



El meta de 38 años reveló que se siente marginado en Olimpia por su edad y confiesa que no ha sido culpa de Manuel Keosseián ya que con él ha recuperado la confianza, pero hay decisiones que están por encima del entrenador señalando prácticamente a la directiva.

"La edad pesa y acá lamentablemente al jugador después de 30 años siempre los demeritan, es difícil llegar a esta edad, pero contento de formar parte de la historia de esta institución, la verdad duele, pero seguiré trabajando hasta el último día que esté en el equipo porque voy a dar el corazón", lamentó el meta de los Albos.



Con respecto a si se sentía discriminado, dijo: "No quiero hablar de eso porque solo yo sé lo que siento (comienza a llorar) y la verdad es difícil, pero confiaremos en Dios que él nos va a dar fortaleza".



Y agregó -con lagrimas en los ojos-, "Me duele lo estamos viviendo y lo que estoy viviendo de forma personal porque uno siempre quiere jugar, amo este deporte y a este equipo y me duele".



Donis no quiso entrar en detalles sobre su suplencia, pero si dio a entender que ha sido marginado por decisiones prácticamente de la directiva de los Leones.

"En algún momento lo he sentido, pero desde la llegada del profesor Keosseián me ha dado su confianza, pero desgraciadamente hay cosas que están por encima de él y yo voy a seguir trabajando y hasta el último día voy a dar el alma por el amor que le tengo a este club", aseguró Escober.

