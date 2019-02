Jonathan Rougier sobre el clásico: "Donis Escober se lució toda la tarde"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jonathan Rougier, guardameta del Motagua, aseguró que Donis Escober fue la figura del clásico al tapar la mayoría de los remates que hizo su equipo.



"Ellos tuvieron algunas situaciones y metieron la más clara, esto es fútbol y si no las hacés te las hacen. Hay que seguir trabajando en lo que se viene que son dos partidos duros" dijo.



Para el meta sudamericano, este clásico Motagua-Olimpia fue el mejor partido en lo que va del Torneo Clausura 2019.



"Fue un buen partido, para mí uno de los mejores del torneo. Excelente no fue porque no lo ganamos pero creamos situaciones de gol y eso nos deja tranquilos" resaltó el guardián del Ciclón.



"La figura de ellos es el arquero, Donis se lució toda la tarde. Escober tuvo varias acciones que pudo resolver inclusive las últimas que fueron bastante difíciles" señaló Rougier.

La sorprendente tapada de Jonathan Rougier a Jorge Álvarez en el clásico Motagua-Olimpia: