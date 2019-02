Manuel Keosseián: "Lo rescatable de hoy fue la gran actuación de Escober"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de los blancos, Manuel Keosseián hizo las valoraciones que le dejó el encuentro entre Motagua y Olimpia por la jornada cinco del Torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional.



"Creo que no hay dos opiniones respecto al partido de hoy, Motagua hizo mejor las cosas, tuvo un mejor dominio de la pelota, rescato que el equipo luchó hasta el final, lo más positivo fue que nunca bajamos los brazos", dijo Keosseián.



Y siguió: "Olimpia es un equipo en formación, estamos armando un grupo nuevo. Veníamos en los partidos anteriores con más posición de la pelota, más juego fluido, opciones de gol y en este partido no las tuvimos. Esto es propio de un equipo con muchos jóvenes y que está en formación. Lo rescatable de hoy fue la gran actuación de Escober".



Sobre el arbitraje de Melvin Matamoros tras sancionar el inexistente penal de Jonathan Paz sobre Roberto Moreira, Manolo no quiso entrar en polémica.



"Del arbitraje no puedo hablar, tengo que ver la jugada, el penal de Motagua siento que no fue, el segundo de Kevin López pudo haberlo cobrado", agregó.



Además dejó claro el tema de la sustitución del Jonathan Paz. "Tenia miedo que lo expulsaran, el sabía que no era penal y estaba caliente, no queríamos quedar con 10 jugadores", concluyó.