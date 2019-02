La capital y San Pedro Sula entre sectores sin energía este lunes 11 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciaron varios trabajos de mantenimiento para este lunes 11 de febrero.

Decenas de barrios, colonias, aldeas y caseríos de Honduras estarán sin energía eléctrica.

Entre los sectores afectados está la capital y San Pedro Sula en un horario de 8 de la mañana a las 4 de la tarde.

Aquí el listado completo:

Lunes 11 de Febrero de 08:00 a 09:00 a.m. en Distrito Central

Los abonados comprendidos desde La 1ra. Ave. hasta 8va Ave, entre La 9na. y 16ta. calle de Comayagüela. Bo. La Bolsa (zona Industrial), Bo. Guacerique, Asilo de Ancianos María Eugenia, SANAA (1era. ave.), El Obelisco, Estado Mayor FF.AA., El Calvario, Molino Central Harinero, Bo. Lempira, 14 calle hasta 18 Bo. Villa Adela, Col. Rodríguez, Hospital San Jorge y zonas aledañas.



Lunes 11 de Febrero de 08:00 a 09:00 a.m. en San Pedro Sula

Cl. Sitraalus, barrio Santa Ana, Las Acacias, Guamilito, Plásticos Industriales Plisa, Molino Harinero Sula, CC Santa Mónica, La Colonia Plaza 105, Laboratorios Finlay, Keymart, Larach, Las Acacias, Mercado Guamilito, Hotel Honduras Plaza, Hotel Mediterráneo, Oficinas EEH-SPS.



Lunes 11 de Febrero de 08:00 a 09:00 a.m. en San Pedro Sula

Barrio Guadalupe, Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, CCIC.



Lunes 11 de Febrero de 08:00 a 09:00 a.m. en El Progreso

Col. William Hall, col. 27 de Octubre, Col. Sinaí, Col. Mendieta, col. 21 de Mayo, col. Montefresco, Col. Carlos Roberto Reina, col. Pajuiles, Col. Tulines, Col. Las Palmas.