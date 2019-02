Athletic de Bilbao vs Barcelona: Dónde verlo y horario del partido de la liga española

ESPAÑA, MADRID.- A partir de la 1:45 de la tarde (hora de Honduras) el Athletic Bilbao y Barcelona se miden en el estadio de San Mamés.



El partido será transmitido por ESPN para toda Latinoamérica y si está en España se verá por Movistar+ y Movistar Partidazo.



Por la fecha 23 de la liga española, el duelo entre el Barcelona vs. Athletic Bilbao servirá para definir posiciones en la tabla.



Horarios del partido

Honduras: 13:45 horas

México: 13:45 horas

Perú: 14:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (Nueva York) Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

España: 20:45 horas

Italia: 20:45 horas

Francia: 20:45 horas

Japón: 04:45 horas (lunes 11 de febrero)



¿Qué canales lo transmitirán?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur

El Salvador: Sky H

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZ

Italia: DAZN

Japón: DAZN, WOWOW, SportsNavi Live

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Reino Unido: Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur