Alejandra Ramos, la futura doctora que le da vida a cómodos y vistosos cojines

Sabdy Flores

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ.- Con 26 años de edad, y a punto de graduarse de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Lilian Alejandra Ramos Pérez demuestra a simple luz que si las personas -sobre todo los jóvenes- quieren lograr algo, tienen que luchar para obtenerlo.

La futura doctora lo consiguió a través de su brillante creatividad acompañada de tres tipos de telas, pintura y acrílicos, los cuales a través de sus mágicos colores le dan vida a los tiernos cojines que sus audaces manos elaboran con amor.

“La idea realmente inició por un momento de necesidad económica que había en mi vida. Estaba en quinto año de medicina y comencé a ver la forma de encontrar un trabajo, pero era difícil hallar algo que me diera tiempo de estudiar y que se adaptara a mis horarios de salida de la universidad”, recordó con nostalgia la emergente artista, quien actualmente realiza su servicio social -que culminará el 21 de noviembre de 2019- en el hospital Doctor Enrique Aguilar Cerrato situado en La Esperanza, Intibucá.

Agregó que: “Un día compré un cojín que no me gustó y dije, ‘esto se puede mejorar’. Se me vino a la mente la idea de realizar y decorar almohadas pese a que yo nunca he sido una persona a la que le han gustado las manualidades”.

Contacto Para el Día de San Valentín, los enamorados pueden sorprender a esa persona especial con este tierno y memorable detalle. Para información y pedidos, puede hacerlo a través de la página de Instagram: A.R.te. También al número 9521-7306.

Pasión

Sin imaginárselo y dejando de lado el miedo a cometer errores, Alejandra se enfrentaba con mucho coraje a un mundo desconocido en el que encontró satisfacción, porque detrás de cada cojín había una historia que plasmar. “La gente se encargaba como de hacerme saber por qué era tan especial la persona a la que le iba a regalar la almohadilla”.

De esta manera, hace tres años, la simpática y talentosa joven aprendió a combinar el arte con la medicina, lo que le generó muy buenos resultados pese a lo cansado que puede resultar; la hondureña descubrió que el pintar la liberaba de la tensión y estrés de su carrera y fue así como la ejecución de cojines se convirtió en un entretenido escape que poco a poco se filtró en sus noches de desvelo para estudiar.

“Cuando estaba a punto de dormirme encima de los libros, me ponía a pintar un cojín y eso me divagaba y se me quitaba el sueño y luego me tomaba otro tiempo para estudiar”, contó con alegría.

La joven artista utiliza pintura textil, acrílicos y tres tipos de telas.

Rentable

Al preguntarle si la venta de almohadas es beneficiosa, la también músico respondió que es bastante rentable, pues el precio de los cojines es tan variado como su tamaño. El costo ronda desde 250 a 500 lempiras.

Ramos compartió con EL HERALDO que tiene muchos proyectos para los que está tratando de organizarse y así llevarlos a cabo.

Uno de ellos es expandir su negocio “A.R.te” para brindar no solo cojines personalizados, puesto que también quiere ofrecer otro tipo de prendas y enfocarse en crear diseños para ocasiones especiales como el Día del Amor y la Amistad.

La imaginación de Alejandra nos muestra que con esfuerzo y disciplina siempre podemos lograr lo que nos proponemos.