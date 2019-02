Exempleada revela los abusos sexuales de Michael Jackson

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Adrian McManus, exempleada del fallecido cantante Michael Jackson, reveló detalles de los abusos que el cantante habría cometido contra menores de edad en su rancho Neverland.



La mujer, que trabajó por cuatro años con el artista, reveló al diario Daily Mail que encontró ropa interior de niños y vaselina en la habitación del intérprete de "Thriller".



McManus aseguró que Jackson era un pedófilo y que estaba alegre que se conociera lo que el artista hacía en su casa con los niños que lo visitaban con frecuencia para que el mundo se quitara "la venda de los ojos".



Entre sus revelaciones se destaca que encontró varios cassettes de VHS que tendrían imágenes sexuales del cantante con menores.

Lea aquí: Hasta un armario secreto tenía Michael Jackson para seducir a niños



"Había un montón de vaselina por todo Neverland, gran parte en el dormitorio de Michael. No lo cuestioné, porque él era mi jefe y tú solo haces lo que se supone que debes hacer, pero sí me pareció extraño. Y lo tenía todo en la casa principal", relató la exempleada de años.



Agregó: "Encontré ropa interior que estaba en la parte posterior de la sala principal de Michael y en uno de los armarios y estaba encima de los archivadores".



"Cuando iba a recoger el dormitorio del señor Jackson, muchas veces, cuando estaban allí sus invitados especiales, niños pequeños, se estaban bañando con él en su jacuzzi", detalló



Asimismo, mencionó: "Él dejaba su ropa interior flotando en el agua igual que la de los niños pequeños. Si no estaban flotando en el agua, estaban afuera en el piso alrededor del Jacuzzi. Solía encontrar cosas así".



Además, McManus dijo que encontró libros sobre masturbación en el cuarto y que en una ocasión Jackson le pidió que laminara unas fotografías de bebés desnudos y las colgara en las paredes de su habitación.



Sobre los vídeos, los que asegura nunca vio, dijo que habían sido escondidos con ayuda de uno de sus sobrinos.



La exdoméstica aseguró que nunca se atrevió a denunciar porque el personal de seguridad y el famoso cantante la tenían amenazada.



"Creo que todos los que entraron en contacto con él (Jackson) fueron destruidos y sufrieron porque algo no estaba bien con él. Era un pedófilo. Estoy feliz de que el mundo ahora esté cuestionando a Michael, pero todavía habrá incrédulos. Desearía que más personas hubieran hablado, porque quizás hoy Michael hubiera estado vivo y tal vez en la cárcel. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes", afirmó.



La polémica resurge luego que HBO produjera un documental que revela el abuso de Michael Jackson contra menores.



Hace unos días, el Daily Mail también publicó un vídeo del primer interrogatorio que hicieron al cantante sobre las acusaciones sexuales en su contra.