Dayanara Torres rompe el silencio por primera vez tras revelar que sufre cáncer de piel

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Pese a haber sido ante una cámara que Dayanara Torres reveló el martes que sufre cáncer de piel, esta vez no pudo contener las lágrimas al hablar del tema, por primera vez en un programa en vivo.

La ex Miss Universo 1993 rompió el silencio y lo hizo en el programa Despierta América de la cadena Univision.

Vestida de blanco, perfectamente peinada y maquillada, la ex reina de belleza habló de lo que ha significado esta dura noticia en su vida y la de su familia. Dayanara se mostró fuerte y con esperanzas, aunque no escondió que siente miedo de esta prueba.

"Yo lo que espero es que próximamente me puedan decir que no está en mi cuerpo (el cáncer), pero vamos a trabajar", dijo Torres, mientras sus manos eran sostenidas por la conductora Karla Álvarez.

La bella jurado del programa "Mira quién baila All Starz" no contuvo sus lágrimas al recibir las palabras de la presentadora, quien le aseguró que tras dar a conocer su enfermedad ha movilizado un ejército de ángeles que la apoyarán hasta el final.

Luego de escuchar el mensaje de la conductora, Dayanara reveló que se someterá a un tratamiento, que durará un año, para combatir el cáncer.



"El tratamiento empieza en dos semanas, por un año entero; no se me va caer el pelo, no me voy a sentir súper mal, sí voy a estar un poco débil", detalló.



"No va ser ni quimio (terapia) ni radio, es un tipo de radiación que es más localizada, va a ser un año (...) para seguir viendo hasta dónde se ha regado (...) los doctores están confiados de que vamos a salir bien, de que lo vamos a destruir y que voy a salir bien", finalizó diciendo, mientras las lágrimas corrían por su mejilla.

"Aunque todavía se me hace difícil hablar de lo que estoy viviendo... Soy fuerte, soy valiente, soy guerrera! Y me levantaré de esta como siempre me he levantado de todas... más fuerte que nunca!", fue el mensaje con el que la puertorriqueña, madre de dos niños, compartió en Instagram el vídeo de su participación en Despierta América.