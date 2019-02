Persisten las dudas sobre el pago del traspaso de Emiliano Sala del Nantes al Cardiff City

PARÍS, FRANCIA.- Después de la confirmación de la muerte de Emiliano Sala el jueves tras la identificación de su cuerpo, hallado en el fondo del Canal de la Mancha, varias preguntas siguen sin respuesta en torno al pago del traspaso del delantero argentino al Cardiff City procedente del Nantes.



¿Cómo están asegurados los clubes de fútbol?

En general, los clubes suscriben dos grandes tipos de seguros: por una parte, unas pólizas de responsabilidad para cubrir daños corporales causados a uno o varios jugadores e imputables al patrón.



Además, pueden suscribir un seguro "hombre clave" sobre uno o varios jugadores del plantel, que protege al club en caso de perjuicio provocado por la imposibilidad del futbolista de jugar, ya sea por lesión, accidente o por desaparición. Este seguro está calculado en base al precio de compra del jugador y a su valor de mercado.



Sin embargo, "el conjunto de los jugadores de un club profesional no están asegurados, estos seguros son bastante caros habida cuenta del valor de los jugadores, es una elección de empresa", explica Laurent Cellot, especialista en seguros deportivos.



¿Cuáles son las consecuencias para el Nantes y el Cardiff?

La singularidad de este caso es que Emiliano Sala acababa de ser traspasado del Nantes FC al Cardiff City, club con el que el futbolista firmó dos días antes del drama un contrato en una operación valorada por la prensa en 17 millones de euros.



Teniendo en cuenta la situación, ¿este contrato de traspaso puede considerarse válido y en ese caso el Cardiff tendrá que pagar por él?



"El contrato de traspaso es válido desde el momento en el que es declarado ante la FIFA. Si es ese el caso, en principio el Cardiff debería pagar los 17 millones al Nantes, pese a que el jugador haya desaparecido, explica Alexandra Cohen Jonathan, abogada y socia del gabinete August Debouzy.



"El contrato fue firmado el sábado a las 17h y fue homologado el lunes", precisó una fuente cercana al FC Nantes.



Hasta el momento, el club galo no ha percibido nada del club galés, que indicó recientemente a la BBC que tenía intención de pagar el traspaso, pero solo "cuando todos los hechos" se hayan aclarado.



Según una fuente próxima del Nantes, el club pidió a dos abogados estudiar los recursos legales posibles para obligar al Cardiff a saldar el pago.



¿Qué seguros se pueden aplicar?

En lo que se refiere a la garantía 'hombre clave' el "Nantes había indudablemente suscrito una póliza de este tipo, pero ¿continúa aplicándose cuando se ha consumado ya el traspaso? ¿El Cardiff había firmado ya un contrato de este tipo? Si es así, ¿ya había comenzado a aplicarse?", se pregunta la abogada Cohen Jonathan.



"Si el club de Cardiff es propietario del jugador y lo aseguró, entonces la garantía de deceso podrá ser activada", estima por su parte Cellot.



Además, en numerosos contratos individuales de accidente "cuando hay desaparición en el mar, sólo se libera el capital de deceso al término de 12 meses después de la desaparición", completa.



Queda el caso del seguro por responsabilidad. "Este seguro de responsabilidad podría aplicarse si uno de los dos clubes hubiera organizado el viaje en avión. (...) Pero en el estado actual de las cosas, no veo cuál podría ser la responsabilidad de uno de los dos clubes o de los dos", añade Cohen Jonathan.



Varias zonas oscuras persisten en torno a las circunstancias de la organización del vuelo, contratado en un principio por el agente Willie McKay, que participó en el traspaso del jugador.



¿Quién puede ser considerado responsable?

"En cualquier caso, alguien tendrá que pagar los 17 millones de euros" al Nantes, según Cohen Jonathan.



Queda por establecer entonces quién tendrá que abonar esa cantidad, si el club galés, una compañía de seguros o el transportista, si se declara responsable del eventual siniestro.



Se añade la circunstancia de que el futbolista envió un mensaje de voz a sus amigos en el que se muestra preocupado por el estado del avión.



El contenido del mensaje "necesariamente va a provocar que se investigue el carnet de mantenimiento del aparato" para tratar de establecer una eventual falta y declarar responsable al transportista o de uno de sus suministradores en el caso de un fallo de una pieza, concluye la abogada.