Militares interpretan "A través del vaso" del grupo Los Sebastianes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Dime cantinero, tú sabes de penas ¿A los cuántos tragos me olvido de ella? Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva", dice uno de los versos de la canción a través del vaso del grupo Los Sebastianes.



Sin embargo, esta vez el ritmo se lo dieron un grupo de elementos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), quienes con guitarra en manos cantaron la pegajosa letra que recorre en YouTube con varios cover.



Los militares demostraron que tambipen traen el talento en sus venas y le regalaron una cuantas canciones a los lectores de EL HERALDO, entre las cuales están "Enemorado estoy" de Toño Rosario y "Pegame tu vicio" de Eddy Herrera.



Los uniformados tienen su propio grupo musical que deleita a sus demás compañeros, además siempre están presentes en los eventos de la institución.



Más detalles sobre estos miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) usted los podrá tener este domingo 10 de febrero en la sección Primer Plano de EL HERALDO.

Con guitarras en manos los militares interpretan varias canciones. Foto: Jonhy Magallanes/ EL HERALDO.