Estira y encoge por el futuro de Banadesa

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los productores a nivel nacional se alistan para la siembra de primera, pero urgen de los créditos de la banca estatal para hacerlo.

El panorama es árido, debido a que los poderes Ejecutivo y Legislativo están en la disyuntiva de cerrar o fortalecer el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

La situación es grave en esta institución bancaria estatal, ya que arrastra una histórica mora de préstamos por pagar y condonaciones

de deudas.

A pesar de ser un ente financiero, sus portales digitales poca o nada información ofrecen sobre las carteras de préstamos o los saldos disponibles.

Los informes públicos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) datan de 2016 y los últimos balances de Banadesa fueron actualizados en el portal de transparencia en diciembre de 2017.

A esta fecha, el informe de deuda y morosidad establece que el capital para préstamos de Banadesa era de 4,075.4 millones lempiras.

De este total, 3,236.3 millones de lempiras era el capital vigente, mediante el cual se ha venido otorgando préstamo.

Pero el verdadero problema de Banadesa es aquella deuda de capital vencido, que según los reportes de Banadesa es de 545.8 millones de lempiras.

A esto se suman los intereses vencidos o en suspenso que suman 735.3 millones de lempiras, es decir, que superan la cantidad de mora que adeudan los productores.

Todas estas son deficiencias, y el mismo Ejecutivo menciona a los supuestos responsables, pero nadie toma acciones, son las que mantienen en la cuerda floja a la institución responsable de apoyar al agro y asegurar la producción de alimentos.

Autoridades del Ejecutivo aseguran que todas estas deficiencias en la cartera crediticia deben ser saneadas.

En ese sentido, al Congreso Nacional se mandó el decreto 47-2018, que contempla reducir el interés a un 2% anual, que en la actualidad es del 7%.

Al mismo tiempo se busca condonar el pago de intereses por recargo y mora en que pudieron haber caído los clientes de Banadesa en el tiempo.

Fusión

Entre las propuestas que han surgido como “globo sonda” está una posible fusión entre Banadesa y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). En su momento, el CN rechazó una propuesta del Ejecutivo en

ese sentido.

María Paulina Bejarano, secretaria general del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), afirmó a EL HERALDO que el único ente financiero que tienen los campesinos es Banadesa.

“Nosotros estamos en alerta, a la expectativa de lo que pasa con Banadesa y le pedimos a los entes del Estado que respeten esta instancia, porque es lo único que tienen los campesinos para acceder a crédito sin muchos requisitos”, declaró.

Detalló que Banadesa es la única institución bancaria que le presta a los campesinos solo con presentar dos avales.

En otros bancos, incluso Banhprovi, les piden escrituras de propiedades y asegurar la rentabilidad de las cosechas, pero esto es difícil, debido a que los pequeños productores siembran hasta en parcelas prestadas

o alquiladas.

La dirigente campesina defendió que “se dice que el campesino es tramposo, que no quiere saldar deudas, pero esto no es cierto, lo que no tiene son otras oportunidades en caso que haya pérdidas”.

Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, declaró ayer que no se puede aplicar un decreto que reduce la tasa de interés a un 2%, porque incurrirían en un delito penal.

Explicó que “es bien sencillo: la devaluación se refiere al valor del dinero y que en la actualidad ronda entre el 4 y 5%”.

No obstante,“si se cubre el 2% de interés por la deuda, ¿quién cubre el restante del 4 o 5%, se les está readecuando una deuda a un valor menor del dinero”, detalló.

Díaz indicó que “si se aplica como está ese decreto, se puede incurrir en una responsabilidad penal. Entonces acordamos -en reunión con productores y Banadesa- que se enviará al Congreso Nacional una mejor redacción -del decreto-para darle cumplimiento”.

Congreso

El funcionario expuso que el Poder Ejecutivo no puede cerrar Banadesa, sino que solamente el Congreso Nacional.

Al mismo tiempo señaló que el descalabro de Banadesa no es de ahorita, lo han venido quebrando en el tiempo con esos créditos que todo el mundo sabe quién se ha beneficiado, de los cuales se darán nombres al revisar las cifras.

“Esto no se resuelve con 80 millones de lempiras, estamos hablando que tiene 2,000 millones de lempiras en

déficit”, subrayó.

La tasa de interés promedio en la banca privada para el agro es de 14.41%, quienes manejan las cartera más alta de recursos con 17,730.8 millones de lempiras para la agricultura y apenas 972 millones son del sector estatal.

Jorge Lobo, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional, aseguró que no existe ambiente para desaparecer a Banadesa, sino

que sanearlo.