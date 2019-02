En pasillos del Congreso Nacional hablan de restituir la inmunidad

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace 16 años fue derogada la inmunidad de los diputados y otros funcionarios, sin embargo, ahora entre las bancadas mayoritarias del Congreso Nacional coinciden que podría restituirse de manera parcial o que se apruebe un fuero legislativo.

El congresista del partido Libertad y Refundación (Libre), Yahvé Sabillón, consideró que “la inmunidad legislativa tendríamos que darle pensamiento, pero en una inmunidad total no estaría de acuerdo”.

Mientras que en lugar de restaurar este privilegio se podría analizar conceder un fuero legislativo, manifestó a EL HERALDO el congresista del Partido Liberal, Yuri Sabas. “Lo que sí se necesita es un fuero, en el sentido de que no persigan penalmente a alguien (diputado) por cómo vota; no podemos permitir que de repente una dictadura que ponga la bota quiera presionar a los diputados que si no votan de la manera adecuada poder proceder penalmente contra ellos”, planteó.

El secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, precisó que a la fecha ningún legislador ha presentado una iniciativa de ley que vaya orientada a restablecer la inmunidad que ostentaban los parlamentarios y que fue derogada en el período 2002-2006.

“Tampoco está en la agenda; en los demás Congresos de Latinoamérica lo que existe son prerrogativas o fueros legislativos para los diputados. En los demás Congresos del mundo ningún diputado es responsable penalmente por lo que habla o vota”, enfatizó.

En caso de restituirse la inmunidad para los legisladores se requeriría una reforma por adición a la Constitución de la República.

