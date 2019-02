Capturan a hombre que intentó robarse una moto de la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un hombre fue capturado en las últimas horas mientras intentaba robar una motocicleta en uno de los estacionamientos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa.



El presunto delincuente responde al nombre de Geovanny Valladares Álvarez, quien fue detenido in fraganti por los guardias de seguridad privada de Ciudad Universitaria.



De acuerdo con las informaciones, la moto estaba estacionada en el redondel próximo al edificio nuevo 1847, donde transeúntes notaron las intenciones del sospechoso y rápidamente dieron la alerta.



Cuando los guardias lo detuvieron le solicitaron sus documentos de estudiante, sin embargo, minutos después, se constató que este no era parte la máxima casa de estudios.



El detenido fue entregado a las autoridades policiales, quienes informaron que Álvarez al parecer tiene antecedentes penales. La detención ocurrió el miércoles a las 9:00 AM.