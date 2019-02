Eva Longoria trabaja frente y detrás de cámaras en Grand Hotel

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Eva Longoria estuvo tan ocupada detrás de las cámaras de "Grand Hotel", que le tomó un tiempo darse cuenta de que no tenía un papel como actriz en la serie.



Como productora ejecutiva del nuevo dramático de ABC, una adaptación de la producción española “Gran Hotel”, Longoria estuvo en posición de hacer algo al respecto: le pidió al guionista Brian Tanen que creara algo para ella.



Ahora aparecerá como una madre en cuatro episodios del programa protagonizado por Demián Bichir, Roselyn Sánchez y Wendy Raquel Robinson, que transcurre en el último hotel propiedad de una familia en Miami.



Longoria comenzó a filmar unos cinco meses después de tener a su primer hijo, Santiago Bastón, a quien llevó con ella a una conferencia con críticos de la TV el martes.



"Estaba dirigiendo la serie mientras amamantaba. Fue una locura", dijo Longoria. "La primera vez que me ven tengo unas 20 libras (9 kilos) más que la última vez que me ven porque pasaron cinco meses".



Longoria es una de siete mujeres que dirigen el programa, cuyo estreno está previsto para el 17 de junio.



Está orgullosa de que la mitad de los guionistas son mujeres y miembros de minorías, nueve de 11 de los actores son personas de color, y hay mujeres que se desempeñan como directoras de fotografía, asistentes de dirección y coordinadoras de escenas peligrosas.



"Todavía no lo suficientemente común tener mujeres detrás de las cámaras", dijo Longoria.