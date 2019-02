Porfirio Lobo reitera que no se robó un cinco del gobierno

“Sí me llama la atención; Zelaya enredado, ‘Pepe’ Lobo enredado, y estos últimos cinco años, nada”, manifestó Lobo.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente de la República, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, volvió a reaccionar molesto por las acusaciones que se han hecho en su contra en los últimos días.

“El cuento caiga quien caiga lo dicen con mucho aplomo, los que caen son los otros, ¿y de este gobierno?, nada, puros como el agua cristalina. Deme un acto que han denunciado de los últimos cinco años, ninguno, en qué gobierno no hay corrupción”, fustigó.

El lunes anterior, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia contra el expresidente ante el Ministerio Público por el presunto desvío de 25 millones de lempiras durante su mandato.

“Sí me llama la atención; Zelaya enredado, ‘Pepe’ Lobo enredado, y estos últimos cinco años, nada”, manifestó Lobo en una entrevista concedida a Canal 11.

Lea: A 16 años de prisión fue condenado Mario Zelaya por lavado de activos

El extitular del Poder Ejecutivo reiteró que no se apropió de ningún cinco de fondos del gobierno. “Yo no voy a culpar a los fiscales, no voy a culpar al Poder Judicial, porque yo sé que aquí hay una presión mucho más allá”, recalcó.

Afirmó que fue él que intervino el Seguro Social, “el fiscal Chinchilla llegó a mi casa, ‘mire presidente’, me dice, ‘parece que hay problema grave en el seguro’, yo le dije ‘váyase de fondo, no importa quién sea’”, aseveró.

Dijo que un periodista de EE UU le confesó que en este gobierno sacaron 2,500 millones de lempiras del gobierno para dos ONG.