21 Savage, un 'Dreamer' que podría ser víctima de una venganza, según abogados

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Los abogados que tratan de salvar al rapero 21 Savage de la deportación desde Estados Unidos pidieron compasión, considerándolo uno de los inocentes "Dreamers", inmigrantes que llegaron ilegales cuando eran niños sin cometer ninguna falta por su parte.



El joven de 26 años, cuyo verdadero nombre es Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, fue detenido en la ciudad sureña de Atlanta el pasado domingo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE), que argumentaron que es británico y que ha estado viviendo ilegalmente en el país desde que expiró su visa en 2006.



Su detención, a una semana de la ceremonia de los Grammy, para los que ha sido nominado, y con un álbum que figura número uno en las ventas de Estados Unidos, sorprendió a su entorno.



"Abraham-Joseph quedó sin estatuto de inmigración cuando era un niño, como casi dos millones de niños inmigrantes, sin ninguna forma de establecer su estatuto de inmigrante", indicaron sus seis abogados en un comunicado conjunto.



"Esos 'Dreamers' provienen de diversas trayectorias y etnias. Abraham-Joseph no tiene condenas criminales ni cargos a ojos de la ley federal y es libre de tratar de obtener una exención de deportación en un tribunal de inmigración", agrega el comunicado.



Su equipo legal, que reconoce que no es ciudadano estadounidense, mencionó incluso la posibilidad de que el artista fuera víctima de una venganza por parte de funcionarios de inmigración, enojados por sus críticas hacia la política de Trump de la separación de familias en la frontera de Estados Unidos y México en 2018.



"Sigue sin haber una justificación legal para detener a Abraham-Joseph por la violación de una ley civil que sucedió cuando era menor, especialmente cuando gente en su misma situación es continuamente puesta en libertad por el ICE", agregaron.



El arresto del rapero estalló en las redes sociales, con destacados artistas y expertos de la industria respaldando al cantante.



Este lunes la súper estrella del rap Cardi B dijo en instagram: "21 no vino ilegalmente (a Atlanta) ni fue capturado haciendo algo ilegal o cometiendo alguna malicia".



"Más aun, ha cambiado toda la vida alrededor de él y como puedes ver es muy positivo en sus actos y en su música", agregó.