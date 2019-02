Zonas de Francisco Morazán, Choluteca y Yoro que no tendrán energía eléctrica el jueves 7 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) publicó el listado de sectores del país que no tendrán energía eléctrica el jueves 7 de febrero de 2019.



En los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Yoro se realizarán mantenimientos generales en los circuitos y cambios de aislamiento y crucetas dañadas entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.



A continuación el listado de sectores:

De 8:00 AM a 4:00 PM en Choluteca

Residencial Gualiqueme

Residencial Villa Bertilia

Colonia Villa Bertilia

Colonoa Villa Real

Lamaní

Linaca

Agua Caliente de Linaca

Las Jaguas

San Cristóbal y zonas aledañas



De 8:00 AM a 4:00 PM en Francisco Morazán

Corralitos

Aldea Los Jutes

Piligüin

SitraUNAH

Las Moras

La Tigra

El Rosario

Jutiapa y zonas aledañas



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso, Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa

Colonia La Primavera

Colonia 7 de Abril

Colonia San Jorge

Colegio de Abogados

Aldea Arena Blanca Sur

Aldea La Pita

Aldea Las Minas

Aldea La Sarroza

Aldea La Guacamaya

Aldea El Bálsamo

Aldea Los Portales

Aldea Urraco Sur

Aldea Cristo Rey

Barrio San Jorge

Barrio Echeverri

Barrio Municipal

Pueblo Nuevo

La Garroba

Capulín

Quebrada Seca

Aldea Olivo

Aldea Higuerito

Subirana del Olivar

El Batey

San Luis Zacatales

La Tejeda