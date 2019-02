Gobierno de Nicaragua no entregará a expresidente Funes a El Salvador

MANAGUA, NICARAGUA. -El gobierno de Nicaragua aseguró este miércoles que no entregará al expresidente Mauricio Funes a la justicia salvadoreña porque es un "refugiado político".



"Funes es un refugiado político y no hay razón para que se le pueda entregar (a El Salvador); ya tiene un estatus político (y eso) lo protege de cualquier solicitud de extradición", aseguró el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Jacinto Suárez.



Funes se encuentra asilado desde septiembre de 2016, junto a su esposa Ada Mitchell Guzmán y sus hijos, bajo el argumento de que está en riesgo su integridad física.



Esto surgió después de que Nayib Bukele, dijera en su campaña que solicitaría a Ortega que le anule la condición de asilado para que sea extraditado al país.



"Me tiene sin cuidado la posición de Nayib y su próximo gobierno sobre mi asilo en Nicaragua", dijo Funes hace unas semanas.