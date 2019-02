Hallan muerta a niña de 15 años con signos de haber sido abusada sexualmente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una menor de 15 años de edad fue encontrada muerta, y con signos de haber sido abusada sexualmente, este miércoles en el municipio de Talgua, Lempira, al occidente de Honduras.

La víctima, identificada por sus familiares como Neydy Yolany Martínez Alvarado, fue hallada en horas del mediodía por un primo en una zona montañosa del municipio.

De acuerdo con la información brindada por la esposa de su papá, la joven estaba desaparecida desde el martes a la 1:00 de la tarde, que fue la última vez que se le vio en su vivienda.

Sin embargo, asegura que la niña no tenía problemas con nadie, pues era una menor bien portada. "Era una niña bien especial, tenía tres meses de casada con el papá de ella, ella me quería, me respetaba, no se merecía una muerte de esta manera, era una niña honrada, no tenía ni teléfono para pasar chateando con nadie", sostuvo.

Entre lágrimas, la señora detalló que Neydy era como una hija para ella. La ahora occisa había cumplido sus 15 años de edad en agosto.

Hasta el momento se desconocen detalles de cómo y por qué ocurrieron los hechos, sin embargo, las autoridades policiales aseguran que ya comenzaron el proceso de investigación para esclarecer la muerte de esta pequeña.