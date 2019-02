No ocupa tramitadores, no le pague a nadie, llama el Instituto de la Propiedad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) llamó a la población a no pagar tramitadores por adquirir una placa.



Ante la denuncia de EL HERALDO, que los tramitadores y empleados cobran hasta 1, 000 lempiras por una placa, las autoridades anunciaron que desde hoy se comenzaron a tomar medidas para evitar estafas a la población que llega a buscar las placas.



José Cortés, secretario ejecutivo del IP, informó que se están haciendo investigaciones de la colusión de empleados para deducir las responsabilidades.



Hasta la fecha se han entregado 133,000 placas, todo de acuerdo a un calendario ya esta establecido. "No ocupa tramitadores, no le pague a nadie", recomendó Cortés, ya que los servicios son gratuitos.



EL HERALDO comprobó está mañana que en las oficinas dónde se entregan las placas de la capital, hay efectivos militares y agentes de la Policía Nacional evitando en ingreso de tramitadores al IP.