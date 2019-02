Super Bowl 53: Niña hondureña se roba los aplausos al interpretar a Serena Williams en un comercial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nombre de Honduras sobresalió en la edición 53 del Super Bowl.



El evento deportivo más grande y el más esperado en Estados Unidos contó con el protagonismo de una pequeña catracha.



Se trata de Demi Singleton, quien nació en Punta Gorda, Roatán, y que fue seleccionada por la marca Bumble para interpretar a la ganadora 23 Grand Slams, Serena Williams, en la campaña “The ball is in her court”, que tiene como objetivo instar a las mujeres a luchar por sus sueños.



El comercial muestra a la hondureña sentada en una banca cerca de una cancha de tenis, calmada, pensativa e insegura, en eso se escucha el mensaje de empoderamiento femenino de la tenista Serena Williams, es ahí cuando la niña ingresa a la cancha de tenis, mientras cada frase es ilustrada con imágenes de la exitosa deportista en diferentes torneos y en su rutina como motivadora de las mujeres.

“Tú ya lo tienes, haz el primer movimiento, en el trabajo, en el amor y en la vida”, fueron las palabras de Williams, que se escucharon en el anuncio, donde en su parte final se aprecia la mirada decidida y fuerte de la catracha, personificando a Serena.

La pequeña Demi, quien se está abriendo camino en el mundo de la actuación, tuvo la oportunidad de figurar en esta campaña, la cual se transmitió durante los comerciales del Super Bowl.



De acuerdo con las cifras finales, cada empresa, cuyo comercial apareció en el Súper Tazón 53, pagó al menos cinco millones por cada treinta segundos de duración.



Cabe resaltar que, esta no es la primera aparición de Demi Singleton ante las cámaras. La hondureña se dio a conocer cuando realizó el personaje de la princesa "Nala" en el musical "Lion King", el cual se presentó en Broadway, Nueva York, Estados Unidos.