Demandan una reingeniería para eficientar las funciones del Infop

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) requiere de una reingeniería urgente. El martes 5 de febrero el presidente Juan Orlando Hernández afirmó que la institución “no nos está dando el ancho”.

El Mandatario se refirió en esos términos en medio de los señalamientos de la empresa privada que amenaza con retirarse de la institución ante la crisis que atraviesa producto de la politización y el manejo inadecuado de los recursos.

Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la institución solo forma a 1,600 jóvenes al año y cada persona que se forma le cuesta al Estado 625,000 lempiras. Sin embargo, el sindicato de la institución sostiene que al año se capacita a 255,000 personas. Asimismo, que la formación de cada uno tiene un costo de 3,750 lempiras.

El Infop tiene centros en las ciudades de Tegucigalpa, Catacamas, La Ceiba, San Pedro Sula y San Lorenzo.

“Yo estoy de acuerdo que el Infop de hoy no nos está dando el ancho”, reconoció ayer el Mandatario al participar en el lanzamiento de la tercera edición de Honduras Start Up. “Por eso creo que estamos en la obligación de sentarnos para revolucionarlo, porque estamos perdiendo una enorme oportunidad”, aseveró.

“Si nosotros utilizamos los 1,000 millones de lempiras que el Infop tiene como presupuesto, bien utilizado, para que el joven tenga formación y educación para el trabajo que sabemos que está allí, les aseguro que les vamos a dar una enorme cantidad de oportunidades a los jóvenes de Honduras, pero tenemos que trabajar en reestructurarlo”, expresó el gobernante.

Dijo que está de acuerdo que el dinero que se aporta al Infop debe de dar los resultados esperados, “donde no estoy de acuerdo, es donde los empresarios dicen que no van a pagar lo que por ley dice que tienen que

pagar”, aseveró.

Además: Empresarios llaman a pagar aportaciones solo de enero a Infop

Sueldos elevados

Los empresarios también denuncian que el 80 por ciento del presupuesto del Infop se va en pago de salarios a empleados por los beneficios del contrato colectivo. “No me parece justo que un empleado gane casi 100 mil lempiras, solo por que sea el presidente del sindicato y no lo hago de manera personal, me parece que ese dinero puede ser utilizado de mejor forma”, cuestionó el mandatario. Agregó que hay que buscar la forma de que la gente no mire los contratos colectivos como plataformas que le quitan recursos a

la institución.

Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Padres de Familia, lamentó la situación por la que atraviesa el Infop al afirmar que es la única opción de los hijos de los más desposeídos que no tienen acceso a una educación universitaria.

“Es necesario hacer una reingeniería en cuanto al tema de transparencia y rendición de cuentas”, expresó Martínez. Agregó que debe haber una sacudida en el Infop y que no es posible que la mayoría del presupuesto sea destinado para pagar sueldos y salarios.

En medio de los señalamientos a la institución, EL HERALDO tuvo acceso a una comunicación interna en la que se ordena la suspensión del inicio de los cursos del Infop, programados para iniciar a partir del lunes 4 de febrero. “Por este medio y con instrucciones de la Dirección Ejecutiva, se les comunica que toda acción formativa que estaba programada para iniciar el 4 de febrero de 2019, queda cancelada hasta nuevo aviso”.

El documento está firmado por la jefa de la división de acciones formativas del Infop, Maritza Agüero, y señala que de no acatarse esa instrucción se aplicarán sanciones.

Las autoridades de la institución informaron que la suspensión de los cursos se debe a la implementación de una nueva plataforma educativa orientada a mejorar los procesos de enseñanza de la población estudiantil. Se tiene previsto el inicio de los cursos a partir de la segunda quincena de febrero, según autoridades.