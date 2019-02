La respuesta de Edgar Vivar, "El Señor Barriga", sobre padecimiento de alzheimer  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Haciendo uso de un poco de sarcasmo, el actor Edgar Vivar, que interpretaba al "Señor Barriga" en el "Chavo del 8", negó padecer alzheimer tal y como lo había divulgado hace unos días una famosa revista mexicana.



Tras ser consultado por varios periodistas de espectáculo, después de los ensayos de la obra "Cleopatra metió la pata", el querido "Señor Barriga" dijo: "Se inventan y se dicen tantas cosas que si me dedicara a aclarar o desmentir, en fin. No me acuerdo, la verdad (sobre el alzheimer)".



El comediante es muy reconocido por haberle dado vida a memorables personajes como “Ñoño” y “El señor Barriga”.



Actualmente Edgar Vivar tiene 74 años de edad y se prepara para debutar en una obra de teatro que será estrenada en unas dos semanas. Además, será parte de una campaña publicitaria.



¿Qué es el alzheimer?

Es una grave enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas del cerebro. Se caracteriza por la pérdida de la memoria y varias capacidades mentales.



Es un padecimiento incurable y terminal con un tiempo promedio de duración de 10 años después de diagnóstico.