21 Savage, un inmigrante sin papeles poco común

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS. -No se sabe qué causó más conmoción, si la noticia del arresto de 21 Savage por el servicio de inmigración o la de que era un inmigrante.



El rapero nominado para premios Grammy y su música están tan asociados con Atlanta que la idea de que nació en Inglaterra y fue traído a Estados Unidos a los 12 años parece inverosímil.



Su situación refleja en parte la de cientos de miles de jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos de niños a Estados Unidos y hoy corren peligro de ser deportados.



A diferencia de ellos, no obstante, 21 Savage no está solo. Apenas se conoció su arresto circularon una cantidad de mensajes y de memes por las redes sociales. Algunos decían que la detención había sido una crueldad y hubo uno que lo mostraba vestido como guardia del Palacio de Buckingham, junto con un viejo video en el que se lo ve imitando un acento inglés al hablar de un té y pastelitos.



“Parece descabellado que un rapero tan prototípicamente atlantés no sea de Atlanta”, expresó Samuel Hines, periodista de la revista GQ que pasó un día con el rapero cuando escribió una nota sobre él el año pasado. “Creo que es por eso que tanta gente se burlaba de su arresto y publicaba memes”.



Pocos parecían saber dónde había nacido. Su acento no daba ningún indicio de que era inglés y menos su nombre, Sha Yaa Bin Abraham-Joseph.



“Nunca escuché rumores de que no era de aquí”, dijo Hine.



Abraham-Joseph fue arrestado en una operación planeada en Atlanta y se le inició un proceso de deportación, según el portavoz del Servicio de Aduanas y Control de Inmigración Bryan Cox.



El abogado del rapero dijo que las autoridades de inmigración conocían su status inmigratorio desde el 2017, en que solicitó una nueva visa. Esa solicitud está pendiente y sus abogados dijeron que no debió ser detenido.

Ambas partes coinciden en que Abraham-Joseph vino a Estados Unidos de niño en el 2005 y se quedó cuando venció su visa en el 2006.



“Él, igual que casi dos millones de niños, quedó sin un status migratorio legal por culpa de otros”, declaró Kuck Baxter Immigration, la firma de abogados que representa al rapero, en un comunicado. Agregó que el músico tiene hijos estadounidenses.



Abraham-Joseph pasó su adolescencia en Atlanta y su imagen y su música son consideradas típicas de la cultura hip-hop de la ciudad. Incluso su nombre artístico, “21”, alude a la calle donde vivía.



“Su juventud en Atlanta es una parte fundamental de su historia”, dijo Hine. “Su identidad gira en torno al sonido de Atlanta, a sus amistades de Atlanta”.



Abraham-Joseph decía la verdad cuando rapeaba acerca de sus aventuras juveniles en Atlanta, incluidos problemas con la policía por tenencia de armas y drogas, según Hine. Solo que no mencionó lo que vino antes.



Un par de temas le dieron cierta popularidad en algunos círculos underground de Atlanta en el 2015. Colaboraciones con artistas como Metro Boomin y Offset, del grupo de rap Migos, le dieron más renombre.



Firmó con Epic Records y sacó un par de álbumes que encabezaron las listas de ventas.



Colaboró con Drake, Cardi B y Post Malone, cuyo tema “Rockstar” con 21 Savage está postulado a dos Grammy en la ceremonia del domingo en Los Ángeles.



Entre muchos admiradores de 21 Savage, la sorpresa inicial dio paso a la ira.



Offset dijo en un tuit que estaba “REZANDO POR MI COMPADRE... TODOS LOS MEMES... NO SON DIVERTIDOS SU FAMILIA DEPENDE DE ÉL”.



El rapero Vince Staples se sumó a quienes piden “¡Libertad para 21!”.



El cofundador de Black Lives Matter Patrisse Cullors puso en marcha una petición online en la que se solicita que se suspenda la deportación, la cual está sumando firmas a paso acelerado.



No está claro si esto tuvo algo que ver con su arresto, pero hace poco Abraham-Joseph abordó el tema de la inmigración y las detenciones. La semana pasada, en el programa “Tonight Show” agregó un verso a su tema “A Lot” que incluye la frase “pasé por muchas cosas, pero no me podía imaginar a mis hijos varados en la frontera”.

