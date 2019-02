Brian Flores, entrenador de los Miami Dolphins: Mi filosofía es ayudar a mis jugadores

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. -"Mi filosofía general es ayudar a mis jugadores, ayudar a mis entrenadores, ayudar a que cualquier persona que tengo alrededor se convierta en la mejor versión de sí mismos", fueron las palabras del hondureño Brian Flores durante su presentación como nuevo entrenador en jefe de los Miami Dolphins.



"Creo que he hecho eso, creo que quiero hacerlo en una escala mayor y espero que tengamos ese lugar aquí", puntualizó.



"Creo que nuestra visión, nuestras creencias fundamentales y nuestra filosofía central sobre cómo formar un equipo están alineados", aseguró Flores en su presentación.

De interés: Los triunfos del hondureño Brian Flores



Flores recordó que cuando comenzó el proceso de las entrevistas pidió al equipo que estuvieran seguro de que las creencias estaban alineadas. "Esa fue una de las cosas con las que me enfrenté, ya que el proceso de entrevista consistió en decirle a todos los equipos que 'miren si nuestras creencias no están alineadas, entonces no me contraten, porque si no están alineadas, entonces no va a funcionar'".



En la conferencia de prensa estuvieron presentes Jennifer, la esposa de Flores, y los tres hijos de ambos. También acudieron Dan Marino, el último quarterback en llevar a Miami a un Super Bowl en 1984, y Bob Griese, el último quarterback en ayudar a los Dolphins a ganar uno, en 1973.