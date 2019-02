VÍDEO: Ex Miss Universo Dayanara Torres es diagnosticada con cáncer de piel

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Con un corto vídeo que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la ex Miss Universo Dayanara Torres reveló que fue diagnosticada con cáncer de piel.

La modelo y exesposa del cantante puertorriqueño Marc Anthony dio a conocer la lamentable noticia a sus seguidores, detallando cómo se dio cuenta de que tenía la enfermedad.

"Como madres, siempre estamos cuidando a todos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras mascotas, a todo mundo, y a veces nos olvidamos de nosotras mismas", comienza diciendo en el vídeo en el que se le observa sin maquillaje, pero de buen aspecto.



"Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel 'melanoma', por un área y un lunar que me apareció y no le presté atención, mi prometido Louis, que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita, y después de una biopsia y una segunda cirugía, este pasado martes, los resultados lamentablemente son positivos", dijo con la voz entrecortada.



Seguidamente, la ex reina de belleza puertorriqueña, que participa como jurado en el programa "Mira quién baila All Stars" de Univision, agregó que "ahora, esperando recibir noticias de qué tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otra parte donde ya se había corrido".

Dayanara continuó relatando cómo se siente al respecto y cómo tomaron la noticia en su familia. "Quiero decirles que yo estoy bien, que estoy fuerte. Mis hijos están bien, aunque con mucho, mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera, no se rinde y que me levanto de todas las que me ponen, me le vanto más fuerte que nunca".

Para finalizar, la Miss Universo 1993 aconsejó a las mujeres. "Por favor, ustedes, no se olviden de cuidar de ustedes mismas".

El melanoma, enfermedad que se le diagnosticó a Dayanara, es el tipo más grave de cáncer de piel, se forma en las células que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel.