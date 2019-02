Porfirio Lobo Sosa sobre presunta malversación durante su período presidencial: "Jamás tocaría un centavo de los pobres"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos seis años, el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) ha estado involucrado en una serie de escándalos. Sobre la malversación de al menos 25 millones de lempiras durante su mandato, según línea de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el político asegura que las acusaciones responden a "presiones de arriba" y que "jamás tocaría un centavo de los pobres".



Con un semblante sereno y sonriente reveló que ya conocía la acusación que el CNA presentaría este lunes 4 de febrero. "Un amigo periodista (de quien omitió el nombre) el sábado por la noche, me la dio. Entonces, tuvimos tiempo de leer la documentación".



Agregó que todo es "una canallada de este gobierno, una canallada contra mi familia, contra nosotros. Y vendrán más, no tenemos duda".



Pepe Lobo además tildó los señalamientos como injustificados.



"Nos enseñaron a estar parados firmes en las adversidades. Siento mi solidaridad mayor, ante lo que los últimos meses hemos estado luchando, en ver que dirigentes de mi partido -glorioso Partido Nacional- nos han enfrentado ante los tribunales sin ninguna justificación. Yo sé que de repente no son los tribunales, ni la corte, ni la fiscalía, sé que son presiones de una persona mucho más arriba, no únicamente lo que han hecho con mi Rosa", expresó.



El político, oriundo de Olancho, no perdió la oportunidad para advertir que "a aquel que está promoviendo esto: todo llega a su fin. Que nadie, por mucho que se levante sobre el suelo, es para siempre. El pueblo hondureño está sufriendo, aquí lo que importa es el circo para distraer, creen que la gente es tonta".

Defensa legal

Horas después de haber expresado que "tiene su derecho a defenderse", Pepe Lobo argumentó que todas las transacciones durante su gestión fueron legales.



"Quiero dejar una cosa bien clara: Yo no he desviado ni cinco centavos del erario público, no he cometido ninguna malversación. Uno, porque no hay apropiación. Otra, porque tampoco he hecho ninguna desviación de fondos. Yo, como presidente en mi función, como lo han hecho seguramente todos los presidentes, solicité fondos a Finanzas para diferentes fines. Finanzas viene y si considera que es legal ejecuta. Si considera que no es legal, dice 'presidente, no se puede hacer la transferencia".

Y nuevamente reiteró "Yo jamás tocaría un centavo de los pobres, unos fondos para un programa social, para el pueblo, yo jamás sacrificaría para otros fines. De manera que no hay desviación, no hay malversación, no hay abuso de autoridad, porque no he ido por encima de lo que son mis funciones y atribuciones como presidente".

Pepe Lobo también manifestó que las acusaciones no "tienen ni pies ni cabeza". "Anda una nota mía... qué dice la nota para dar el dinero. ¿A dónde lo pido? A Finanzas, quiere decir que si yo lo pido a Finanzas, tiene que ver de dónde sacarlo, ¿No se puede pedir más cuando es necesario? Entonces no es una hacienda, aquí el tema es que usted solicita formalmente y el funcionario revisa si se pueda y para qué".



Persecución

En medio de la avalancha de preguntas -que duró más de media hora- al exmandatario le consultaron si el CNA lo perseguía, de inmediato su respuesta fue "El CNA, no, ellos tienen un mandato. Bien saben, viene de más arriba".

Y agregó: "Ustedes ya los conocen bien. Quieren que yo diga, pero lo voy a decir en su momento. Cómo dicen: entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto".



También mencionó que el principal dañado es el Partido Nacional. "¿Por qué solo cachurecos? ¿Por qué solo entre 2010-2014? Mi partido es noble, por un malo que esté ahí. Ustedes bien saben qué quieren que les diga. ¿Cómo es que decían "Caiga quien caiga"?. Pero caen todos, menos los de ahí. Entonces es "Caiga quien caiga", menos yo. Esperen más daños para mi partido", finalizó