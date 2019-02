﻿ El Barça se entrena sin Messi a dos días de recibir al Real Madrid

BARCELONA, ESPAÑA.- El capitán del Barcelona Leo Messi no se entrenó este lunes con el resto de sus compañeros, a dos días de recibir el miércoles en la ida de semifinales de la Copa del Rey al Real Madrid.



Messi no estuvo sobre el césped como el resto de sus compañeros, mientras el extremo francés Ousmane Dembelé, que se repone de un esguince de tobillo se ejercitó en solitario, según las imágenes ofrecidas este lunes por el Barça.



"Dembelé hace trabajo de campo", informó el Barça, con lo que el joven extremo francés parece apuntar al partido del miércoles.



La incertidumbre sigue en cambio en torno a Messi, que se quedó en el gimnasio haciendo trabajo de recuperación.



El astro argentino sufrió un fuerte golpe y una contractura en el muslo derecho en el partido de Liga contra el Valencia (2-2), teniendo que ser atendido durante unos instantes en el campo, aunque pudo acabar el partido.



"Tenía una pequeña molestia, igual que tendrán algunos otros, vamos a esperar a ver qué nos dicen los médicos cuando le hagan las pruebas, y lo valoraremos, pero no puedo adelantar nada", explicó el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, tras el encuentro.



"No tengo idea de cómo puede estar, pero imaginamos que no puede estar muy mal", añadió el entrenador.



Según la prensa española este lunes, el mensaje del Barcelona sigue siendo de tranquilidad aunque habrá que esperar al entrenamiento del martes para que Messi y Valverde tomen una decisión definitiva sobre la presencia del capitán azulgrana el miércoles.



"Si no hay dolor, Valverde le incluirá en la lista de convocados para el partido del miércoles. Si juega o no ya será, entonces, una decisión técnica", publicó este lunes el diario Sport.