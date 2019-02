¿Nayib Bukele está preocupado por la apatía de los jóvenes para salir a votar?

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El candidato salvadoreño Nayib Bukele pidió este domingo a los jóvenes de su país, a través de su cuenta de Facebook, salir a votar, porque sin la ayuda de ellos "no habrá victoria".



Poco más de 5,2 millones de electores estaban llamados a votar durante este día en unos 1, 600 centros, sin embargo, hasta eso de las 2:00 de la tarde solo el 30 por ciento del electorado había salido a las urnas.



En consecuencia, el candidato favorito para ocupar la presidencia de El Salvador, según las últimas encuestas, hizo un enérgico llamado a los jóvenes.

"A los jóvenes:



Muchos de ustedes dan esta elección por sentada, como si de manera automática fuéramos a ganarla. Muchos de ustedes quieren que nuestro país cambie, pero no han salido a votar.



Si ustedes no salen a votar, no habrá victoria esta noche.



Si ustedes no salen a votar, El Salvador no cambiará.



Creo que nunca les he pedido nada. Porque siempre he pensado que yo estoy aquí para ustedes y no ustedes para mí. Pero si ustedes no salen a votar, creo que les fallaré. Porque no puedo hacer que ganemos sin ustedes. Esta vez los necesito.



Quedan 3 horas para que cierren los centros de votación. Todos los centros están cerca de sus casas. Una vez les pedí que no me dejaran solo.



Esta vez se los pido de nuevo.

Los quiero, pase lo que pase.

Nayib".

Favorito

Las encuestas señalan como favorito a Bukele, de 37 años, postulado por el conservador partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), seguido por el empresario de supermercados Carlos Calleja (42), de una coalición de cuatro partidos de derecha liderada por Alianza Republicana Nacionalista (Arena).



En el eventual caso de que Bukele lograra imponerse, deberá pactar una alianza para poder gobernar con la derecha que domina el actual Congreso, en funciones hasta 2021.



En la contienda de este domingo también participan el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, exguerrilla izquierdista), que presenta al excanciller Hugo Martínez, tercero en las encuestas, y el empresario Josué Alvarado, del minoritario partido Vamos, con escasas posibilidades.



Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, habrá un balotaje el 10 de marzo.



Coreando "el pueblo unido, jamás será vencido", el candidato Martínez votó en una escuela pública del oeste capitalino, mientras que Calleja lo hizo en la Feria Internacional, donde sus seguidores gritaban "Calleja presidente".



